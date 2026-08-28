Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Φλέμινγκ. Ένας σκύλος, ο 17 ετών Ρόκι, έπεσε σε τρύπα βάθους περίπου τριών μέτρων ενώ έκανε βόλτα με την ιδιοκτήτριά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που άρχισε να νυχτώνει και η τρύπα ήταν καλυμμένη, χωρίς ωστόσο, όπως φαίνεται, να είναι επαρκώς ασφαλισμένη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο είχαν προηγηθεί εργασίες, πιθανότατα από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Ρόκι έφυγε από την ιδιοκτήτριά του και έπεσε μέσα στην τρύπα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και ένας εθελοντής, με τους διασώστες να κατεβαίνουν στην τρύπα και να απεγκλωβίζουν τον σκύλο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο Ρόκι επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά του, έχοντας περάσει μια περιπέτεια με αίσιο τέλος.