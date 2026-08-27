Η Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες στις 28 Αυγούστου επηρεάζει τα ζώδια από σήμερα. Με τον Ήλιο στην Παρθένο απέναντι από τη Σελήνη και τον Ουρανό να προσθέτει έναν απρόβλεπτο παράγοντα στις εξελίξεις. Πρόκειται για μερική Σεληνιακή Έκλειψη, η οποία κορυφώνεται τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου και επηρεάζει διαφορετικά κάθε ζώδιο.

Παράλληλα, η συνάντηση του Ήλιου με τον Ερμή στην Παρθένο στρέφει την προσοχή στην επικοινωνία, στις λεπτομέρειες και στις αποφάσεις που χρειάζονται καθαρή σκέψη. Για τα 12 ζώδια, το επόμενο διάστημα φέρνει διαφορετικές προκλήσεις και ευκαιρίες, από επαγγελματικές εξελίξεις και σημαντικές συζητήσεις έως συναισθηματικές εντάσεις και ξαφνικές αλλαγές στα σχέδια.

Κριός

Η ημέρα σε καλεί να παρατηρείς περισσότερο και να αντιδράς λιγότερο, Κριέ. Ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο ενισχύουν την ικανότητά σου να εντοπίζεις λεπτομέρειες που άλλοι μπορεί να προσπεράσουν. Αν αντιληφθείς ένα πρόβλημα εγκαίρως, θα έχεις περισσότερο χρόνο για να βρεις λύση.

Στα επαγγελματικά, κράτησε τα μάτια σου ανοιχτά για μια ευκαιρία που μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν την περιμένεις. Καθώς η Σελήνη περνά στους Ιχθύες πριν από τη Σεληνιακή Έκλειψη, οι σκέψεις σου αποκτούν μεγαλύτερο βάθος. Το βράδυ μπορεί να προκύψουν ιδέες ή συνειδητοποιήσεις που αξίζει να καταγράψεις. Ο Ουρανός, ωστόσο, κάνει το κλίμα πιο απρόβλεπτο, γι’ αυτό ίσως σε εξυπηρετήσει η διακριτικότητα.

Ταύρος

Θα δυσκολευτείς να κρατήσεις μέσα σου όσα σκέφτεσαι, Ταύρε, και η σημερινή συνάντηση Ήλιου και Ερμή στην Παρθένο σε ωθεί να μιλήσεις ανοιχτά. Το σημαντικό είναι να επιλέξεις προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα πεις αυτό που θέλεις.

Η Σελήνη στους Ιχθύες αυξάνει την ευαισθησία στις επαφές σου, ενώ η αποψινή Σεληνιακή Έκλειψη μπορεί να κάνει ακόμη και μια απλή κουβέντα πιο φορτισμένη. Ένα αστείο ή ένα πείραγμα μπορεί να παρερμηνευτεί. Αν αντιληφθείς ότι κάποιος κατάλαβε διαφορετικά τα λόγια σου, μην αφήσεις την παρεξήγηση να μεγαλώσει. Ο Ουρανός ενισχύει την ανάγκη σου για ελευθερία, αλλά οι παρορμητικές κινήσεις χρειάζονται μέτρο.

Δίδυμοι

Μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα από οποιαδήποτε προσπάθεια να τα διαχειριστείς όλα μόνος σου, Δίδυμε. Ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο στρέφουν την προσοχή σου στις σχέσεις που σου προσφέρουν ουσιαστική στήριξη.

Παράλληλα, όμως, υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν μπορούν να περιμένουν. Η Σελήνη στους Ιχθύες προετοιμάζει το έδαφος για τη Σεληνιακή Έκλειψη και μπορεί να κάνει τις εκκρεμότητες να φαίνονται πιο πιεστικές. Αν συσσωρευτεί κούραση, η συναισθηματική σου αντίδραση μπορεί να είναι εντονότερη. Αναζήτησε στήριξη όταν τη χρειάζεσαι και μην προσπαθήσεις να τα σηκώσεις όλα μόνος σου.

Καρκίνος

Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα θα σε βοηθήσει να μην παρασυρθείς από όλα όσα θα τραβήξουν την προσοχή σου σήμερα, Καρκίνε. Η επιρροή του Ήλιου και του Ερμή στην Παρθένο ευνοεί τη μάθηση, την αναζήτηση πληροφοριών και την παραγωγικότητα, αλλά μπορεί παράλληλα να σε κάνει να ανοίξεις πολλά μέτωπα.

Η Σελήνη στους Ιχθύες αλλάζει τη διάθεσή σου και ενισχύει τη φαντασία. Με την Σεληνιακή Έκλειψη να πλησιάζει, μπορεί να θελήσεις να απομακρυνθείς από συνήθειες που σε κουράζουν και να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Ο Ουρανός ενθαρρύνει την ανατροπή, όμως πριν κάνεις μια μεγάλη αλλαγή, σκέψου πού θέλεις πραγματικά να οδηγήσει.

Λέων

Δεν χρειάζεται να λύσεις σήμερα κάθε περίπλοκο ζήτημα που βρίσκεται μπροστά σου, Λέοντα. Ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο σε βοηθούν να κάνεις ένα βήμα πίσω και να επανεξετάσεις καταστάσεις που σου προκαλούν πνευματική κόπωση.

Καθώς η Σελήνη κινείται στους Ιχθύες, η διαίσθησή σου γίνεται πιο έντονη. Η Σεληνιακή Έκλειψη μπορεί να φέρει στην επιφάνεια μια σκέψη ή μια πληροφορία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι μια κατάσταση. Μην απορρίψεις αμέσως όσα συνειδητοποιείς. Το βράδυ, με τον Ουρανό να ενισχύει την αστάθεια, απόφυγε περιβάλλοντα όπου είναι εύκολο να δημιουργηθεί ένταση.

Παρθένος

Ο Ήλιος και ο Ερμής συναντώνται στο ζώδιό σου και σε κάνουν πιο άμεσο στην επικοινωνία σου, Παρθένε. Θα έχεις πράγματα να πεις και ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να ακούσουν, όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια που χρειάζεται προσοχή: τα λόγια σου μπορεί να ληφθούν απολύτως κυριολεκτικά.

Αν θέλεις να πείσεις για κάτι, προτίμησε σαφείς διατυπώσεις και συγκεκριμένα στοιχεία. Το βράδυ, η Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες σε τετράγωνο με τον Ουρανό δημιουργεί πιο έντονο συναισθηματικό κλίμα στις σχέσεις. Το φλερτ και το χιούμορ έχουν χώρο, αλλά χρειάζεται να σέβεσαι τα όρια των άλλων και να μη λες περισσότερα από όσα πραγματικά θέλεις να αποκαλύψεις.

Ζυγός

Η σημερινή ημέρα σε στρέφει προς τον εσωτερικό σου κόσμο, Ζυγέ. Οι επιρροές της Παρθένου σε βοηθούν να εξετάσεις σκέψεις και επιθυμίες που συνήθως αφήνεις στην άκρη. Είναι μια ευκαιρία να δεις αν ο τρόπος με τον οποίο μιλάς στον εαυτό σου σε βοηθά ή σε περιορίζει.

Το βράδυ, η Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες σε τετράγωνο με τον Ουρανό μπορεί να δημιουργήσει ανησυχία και ανάγκη για αλλαγή. Ένα νέο χόμπι, μια δημιουργική δραστηριότητα ή κάτι που δεν έχεις δοκιμάσει ξανά μπορεί να σε τραβήξει. Άφησε χώρο στη φαντασία σου, αλλά αν αποφασίσεις να αφήσεις πίσω μια συνήθεια, κάνε το με συγκεκριμένο σχέδιο.

Σκορπιός

Οι κοινωνικές επαφές αυξάνονται και είναι πιθανό να δεχτείς περισσότερα μηνύματα, νέα και πληροφορίες από φίλους και γνωστούς, Σκορπιέ. Ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο σε φέρνουν πιο κοντά σε ανθρώπους που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σου.

Χρειάζεται όμως προσοχή στις συζητήσεις που αφορούν τρίτους. Η αποψινή Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες σχηματίζει δύσκολη όψη με τον Ουρανό και μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Κάτι που ειπώθηκε χαλαρά μπορεί να μεταφερθεί διαφορετικά. Απόφυγε τις αντιπαραθέσεις και μην δώσεις περισσότερο χώρο από όσο χρειάζεται σε κουβέντες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Τοξότης

Η εμπειρία και οι γνώσεις σου μπορούν σήμερα να παίξουν σημαντικό ρόλο στα επαγγελματικά, Τοξότη. Η συνάντηση του Ήλιου με τον Ερμή στην Παρθένο σε βοηθά να παρουσιάσεις τις ικανότητές σου και να υποστηρίξεις τη δουλειά σου με συγκεκριμένα επιχειρήματα.

Αν παρουσιαστεί ευκαιρία να αναλάβεις πρωτοβουλία ή να δείξεις τι μπορείς να κάνεις, μην την αγνοήσεις. Παράλληλα, κράτησε χαμηλούς τόνους και άφησε το αποτέλεσμα της δουλειάς σου να μιλήσει. Το τετράγωνο της Σεληνιακής Έκλειψης στους Ιχθύες με τον Ουρανό μπορεί να κάνει το βράδυ περισσότερο απρόβλεπτο. Μια έντονη συναισθηματική αντίδραση μπορεί να δυσκολέψει μια κατάσταση που μέχρι τότε ήταν διαχειρίσιμη.

Αιγόκερως

Χρειάζεσαι ένα σταθερό σημείο μέσα στην ημέρα για να μη χαθείς ανάμεσα σε πολλές πληροφορίες, Αιγόκερε. Ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο συνδυάζονται με την ενέργεια της Σεληνιακής Έκλειψης στους Ιχθύες και το τετράγωνο με τον Ουρανό, δημιουργώντας ένα μείγμα δράσης και απρόβλεπτων εξελίξεων.

Νέα μπορεί να σε ενθουσιάσουν ή να σε βάλουν ξαφνικά σε διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πριν κινηθείς, βρες ξανά τον ρυθμό σου και ξεκαθάρισε τι έχει προτεραιότητα. Η ημέρα προσφέρεται επίσης για να δοκιμάσεις κάτι έξω από τα συνηθισμένα σου. Η υπερβολική ασφάλεια, αυτή τη φορά, μπορεί να περιορίσει τις επιλογές σου.

Υδροχόος

Θέλεις να κάνεις ένα βήμα που θα ενισχύσει τη θέση σου και θα κάνει τους άλλους να αναγνωρίσουν περισσότερο την αξία σου, Υδροχόε. Ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο σε βοηθούν να βρεις τα επιχειρήματα που χρειάζεσαι, αρκεί να στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα.

Στις συζητήσεις σου, λίγο χιούμορ και περισσότερη δημιουργικότητα μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο θα ακουστεί το μήνυμά σου. Το βράδυ, η Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες σε τετράγωνο με τον Ουρανό κάνει τις αντιδράσεις των άλλων λιγότερο προβλέψιμες. Μην προσπαθείς να υπολογίσεις κάθε πιθανό αποτέλεσμα. Δεν θα μπορείς να ελέγξεις όλες τις εξελίξεις.

Ιχθύες

Οι σχέσεις σου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία σήμερα, Ιχθύ. Ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο ευνοούν την επικοινωνία με ανθρώπους που αγαπάς και σε βοηθούν να δεις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εκφράζεται η τρυφερότητα.

Την ίδια στιγμή, η Σελήνη περνά από το ζώδιό σου και προετοιμάζει την Σεληνιακή Έκλειψη, με αποτέλεσμα τα συναισθήματα να γίνονται πιο έντονα. Το τετράγωνο με τον Ουρανό μπορεί να φέρει ξαφνικές μεταβολές στη διάθεση, τόσο τη δική σου όσο και των ανθρώπων γύρω σου. Προσπάθησε να ακούσεις την άλλη πλευρά χωρίς να ακυρώσεις τη δική σου θέση. Το να δείχνεις κατανόηση δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να εγκαταλείψεις όσα πραγματικά πιστεύεις.