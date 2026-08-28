Για ένα εξαιρετικά σπάνιο και πολυσύνθετο φυσικό φαινόμενο έκανε λόγο ο καθηγητής Γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, σχολιάζοντας τη βιβλική καταστροφή που προκάλεσε η αποκόλληση παγετώνα στην περιοχή των Ιμαλαΐων.

Όπως εξήγησε, η κατάρρευση του παγετώνα σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις των μουσώνων προκάλεσε μια αλυσιδωτή εξέλιξη φαινομένων, με τεράστιους όγκους νερού, λάσπης και βραχωδών υλικών να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

«Τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται πλέον πιο συχνά, είναι πιο ακραία και πιο πολύπλοκα. Δεν πρόκειται μόνο για μια πλημμύρα, αλλά για μια σύνθεση πολλών καταστροφικών διεργασιών, που περιλαμβάνει κατολισθήσεις, διαβρώσεις, μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων υλικών και μεγάλες πλημμυρικές ροές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι η περιοχή αποκτά πλέον ένα εντελώς νέο γεωμορφολογικό τοπίο, καθώς οι τεράστιες μεταφορές υλικών αλλάζουν τη μορφή βουνών, κοιλάδων και πεδιάδων, ενώ προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ταχύτητες του νερού εκτιμάται πως άγγιξαν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένα σημεία τα πλημμυρικά κύματα ξεπέρασαν σε ύψος 5ώροφα κτίρια.

Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, παρότι οι τεκτονικές διεργασίες και οι μετατοπίσεις του εδάφους μπορεί να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των συνθηκών σε βάθος χρόνου, στη συγκεκριμένη περίπτωση καθοριστικό ρόλο έπαιξε η μορφολογία της περιοχής.

Τα πρώτα 40 χιλιόμετρα της διαδρομής του νερού διέρχονται μέσα από στενά φαράγγια, γεγονός που οδήγησε στον εγκλωβισμό και τη συγκέντρωση τεράστιων υδάτινων όγκων. Έτσι, το νερό απέκτησε μεγάλη ταχύτητα και διαβρωτική δύναμη, παρασύροντας βράχους και φερτά υλικά, πριν εκτονωθεί στις πεδινές εκτάσεις όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής, που παραδοσιακά αναπτύσσονται γύρω από τα ποτάμια.

Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους γεγονότα αναμένεται να καταγράφονται συχνότερα παγκοσμίως. «Αν πάμε σε επίπεδο Γης, θα δούμε και άλλα παρόμοια φαινόμενα από εδώ και πέρα, πιο συχνά, πιο έντονα και πιο πολύπλοκα», είπε.

Για την Ελλάδα εμφανίστηκε πιο καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι η κλίμακα των φαινομένων στη χώρα μας είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση με περιοχές όπως τα Ιμαλάια, χωρίς όμως να αποκλείεται η εκδήλωση ακραίων καταστάσεων.