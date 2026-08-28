Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα στη Βέροια, όπου η 18χρονη Κατερίνα έχασε τη ζωή της στον καταρράκτη του Δερματά.

Η κοπέλα καταγόταν από τα Ριζώματα και το χωριό Σφηκιά και είχε πάει διακοπές με την οικογένειά της, καθώς μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Μαζί με έναν φίλο της αποφάσισαν να επισκεφθούν τον καταρράκτη του Δερματά, λίγα μέτρα μακριά από το χωριό Ριζώματα.

Η 18χρονη φαίνεται πως έδωσε το κινητό της τηλέφωνο στον φίλο της, ο οποίος άρχισε να την τραβάει φωτογραφίες. Εκείνη όμως έπεσε μέσα στο νερό και εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο του. Κι ενώ ο φίλος της αρχικά νόμιζε ότι του έκανε πλάκα, στη συνέχεια αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Προσπάθησε να τη βγάλει έξω, δεν τα κατάφερε και έτσι ειδοποίησε άμεσα το 112.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες και μέλη της ομάδας υποβρύχιων διασώσεων που βούτηξαν στο νερό και ανέσυραν την 18χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τραγική ειρωνεία είναι το γεγονός ότι το κορίτσι σήμερα θα είχε τα γενέθλιά του, θα γινόταν 18 χρονών.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις Αρχές, ενώ πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 αναφέρουν ότι το κορίτσι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και είναι πιθανόν να υπέστη και ανακοπή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η 18χρονη να αντιμετώπισε κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο νερό ή να χτύπησε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να μην μπορέσει να επιστρέψει στην επιφάνεια. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Ωστόσο, οριστικές απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση.

Κατάθεση στους αστυνομικούς έχει δώσει ο φίλος της, ενώ οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έχουν δει και τις φωτογραφίες που τράβηξε με το κινητό της τηλέφωνο.