Μετά από χρόνια ερευνών, Ιταλοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν αρχαίο χώρο που ταυτίζεται απόλυτα με τη βιβλική περιγραφή του τόπου όπου ετάφη ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με προκαταρκτική μελέτη στο αρχαιολογικό περιοδικό Liber Annuus της Ιερουσαλήμ.



«Βρήκαμε στοιχεία ενός ταφικού τοπίου», δήλωσε η επικεφαλής αρχαιολόγος Φραντσέσκα Ρομάνα Στασόλλα από το Πανεπιστήμιο «La Sapienza» της Ρώμης. Οι ερευνητές πραγματοποιούσαν ανασκαφές στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, μια ρωμαϊκή εκκλησία του 4ου αιώνα που χτίστηκε πάνω από τον ιερό τόπο όπου πολλοί Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, ετάφη και αναστήθηκε.



Ως αποτέλεσμα, ο ναός έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης για θρησκευτικούς προσκυνητές από όλο τον κόσμο, προσελκύοντας περίπου τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.



Κατά τις τελικές φάσεις των ανασκαφών το 2025 —οι οποίες ξεκίνησαν τρία χρόνια νωρίτερα κατά τη διάρκεια αποκατάστασης του δαπέδου— η ομάδα ανακάλυψε ένα ιδιαίτερο τοπίο. Κάτω από την εκκλησία υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο, καλλιεργημένα λαχανικά, λαξευμένοι τάφοι σε βράχο και ένας αρχαίος κήπος.



Συμπτωματικά, το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο περιγράφει: «Στον τόπο όπου σταυρώθηκε υπήρχε κήπος, και στον κήπο ένα νέο μνημείο στο οποίο κανείς δεν είχε ακόμη ταφεί».

Αν και δεν βρέθηκαν οστά στον τάφο, η αφθονία των παραλληλισμών είναι εξαιρετικά πειστική.

Το Κατά Ιωάννην 19:20 αναφέρει ότι η σταύρωση έγινε κοντά στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Προς Εβραίους 13:12 υποστηρίζει ότι συνέβη έξω από την πύλη της πόλης — την ακριβή τοποθεσία του λατομείου κατά την εποχή του Χριστού. Ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος: Τμήματα του λατομείου είχαν βάθος 6 μέτρων και είχαν γεμίσει με χώμα, υποδηλώνοντας ότι εξυπηρετούσαν αγροτικό σκοπό.

Η αγροτική λειτουργία του χώρου ενισχύθηκε από την ανακάλυψη ελαιόδεντρων και αμπελιών —που ενδεχομένως σχετίζονται με την αναφορά στο Κατά Ιωάννην 19:41— τα οποία χρονολογούνται την εποχή του θανάτου του Ιησού, γύρω στο 33 μ.Χ.

«Το ευαγγέλιο αναφέρει μια πράσινη περιοχή ανάμεσα στον Γολγοθά και τον τάφο, και εμείς ταυτοποιήσαμε αυτά τα καλλιεργημένα χωράφια», δήλωσε η Στασόλλα στους Times of Israel.

Μάλιστα, οι τάφοι, οι οποίοι ήταν λαξευμένοι απευθείας στον βράχο, απέδειξαν ότι επρόκειτο για πραγματικό νεκροταφείο, ταυτιζόμενοι με τις περιγραφές των Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά για τον τάφο του Ιησού.

Τα ιστορικά ευρήματα της Ρωμαϊκής εποχής και η λατρεία των πρώτων Χριστιανών

Τα στοιχεία ξεπερνούν τους παραλληλισμούς με τη Βίβλο. Ένας συγκεκριμένος θάλαμος είχε αποκλειστεί από ένα ρωμαϊκό κτίσμα που κατασκευάστηκε κατά τη βασιλεία του Αυτοκράτορα Αδριανού τον 2ο αιώνα. Περίπου 200 χρόνια αργότερα, εργάτες του Κωνσταντίνου κατέστρεψαν το ρωμαϊκό κτίσμα και ανέσκαψαν την περιοχή για να αποκαλύψουν τον τάφο, τον οποίο διαχώρισαν από τους άλλους θαλάμους. Δημιούργησαν μάλιστα ένα χριστιανικό προσκύνημα όπου οι πιστοί μπορούσαν να συγκεντρώνονται.

Αν και αυτό δεν αποδεικνύει οριστικά ότι αυτός ήταν ο τάφος του Ιησού, η εκστρατεία διατήρησής του υποδηλώνει ότι η γνώση για την τοποθεσία είχε μεταδοθεί στις πρώτες γενιές Χριστιανών.

«Ο πραγματικός θησαυρός που αποκαλύπτουμε είναι η ιστορία των ανθρώπων που διαμόρφωσαν αυτόν τον χώρο εκφράζοντας την πίστη τους», δήλωσε η Στασόλλα, σύμφωνα με την New York Post.



«Είτε πιστεύει κανείς στην ιστορικότητα του Πανάγιου Τάφου είτε όχι, το γεγονός ότι γενιές ανθρώπων πίστεψαν είναι αντικειμενικό. Η ιστορία αυτού του μέρους είναι η ιστορία της Ιερουσαλήμ και η ιστορία της λατρείας του Ιησού Χριστού».