Η Μαντόνα είχε πολλές ερωτήσεις για την πίστη και την πνευματική ζωή όταν επισκέφθηκε τη Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, σύμφωνα με όσα περιγράφει ο ηγούμενος της μονής, αρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος Ζαχαράκης. Η συζήτησή τους ήταν προσωπική και, όπως λέει ο ίδιος, η εικόνα που αντίκρισε δεν είχε σχέση με εκείνη που παρουσιάζεται συνήθως στα μέσα ενημέρωσης.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Μαντόνα, η οποία βρισκόταν στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, θέλησε να επισκεφθεί το μοναστήρι χωρίς να γίνει γνωστή η παρουσία της.

Ο π. Βενέδικτος μίλησε για πρώτη φορά αναλυτικά για τη συνάντησή τους και αποκάλυψε στην «Ορθόδοξη Αλήθεια» τι συζήτησαν, αλλά και ποιο ήταν το αίτημα της τραγουδίστριας λίγο πριν φύγει από τη Μονή Βαρλαάμ.

Οι ερωτήσεις της Μαντόνα για την πίστη

Η επίσκεψη είχε οργανωθεί με διακριτικότητα. Ο ηγούμενος γνώριζε αρκετές ημέρες νωρίτερα ότι η Μαντόνα επιθυμούσε να βρεθεί στη μονή, χωρίς δημοσιότητα και χωρίς ειδική μεταχείριση.

«Εγώ πληροφορήθηκα προ 15 ημερών (σ.σ. της επίσκεψης της Μαντόνα) ότι ήταν η πρόθεσή της να επισκεφθεί τη Μονή μας, μακριά από τη δημοσιότητα. Δεν ήθελε ούτε να φανεί, ούτε να μαθευτεί. Την Παρασκευή, που ήταν παραμονή της Παναγίας, κανονικά ήταν κλειστό το μοναστήρι μας. Εμείς όμως εκείνη την ημέρα ανοίξαμε κανονικά, και λόγω της ημέρας και γιατί δεν θα θέλαμε να φανεί, ότι συμπεριφερόμαστε με ιδιαιτερότητα μόνο στο συγκεκριμένο πρόσωπο», εξηγεί ο π. Βενέδικτος.

Η Μαντόνα έφτασε στη Μονή Βαρλαάμ αφού είχε ολοκληρωθεί το κανονικό ωράριο λειτουργίας. Περιηγήθηκε στους χώρους και ιδιαίτερα στο Καθολικό, όπου είχε την ευκαιρία να ρωτήσει για τις αγιογραφίες.

«Εκείνη ήρθε, αφού έκλεισε το μοναστήρι, με πολύ απλό τρόπο. Μου είχαν πει ότι είχε ερωτήματα για την πίστη μας. Ότι θέλει να ζήσει κάποιες στιγμές πνευματικής αναζήτησης. Και η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολλές απορίες. Μέσα στο Καθολικό, καθώς ξεναγούνταν, ρωτούσε για τις τοιχογραφίες», ανέφερε ο ηγούμενος.

Στη συνέχεια, οι δυο τους κάθισαν στο αρχονταρίκι της μονής και συζήτησαν για αρκετή ώρα.

Ο π. Βενέδικτος περιγράφει τη συνάντηση χωρίς να κάνει διάκριση ανάμεσα στη Μαντόνα και οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη της μονής.

«Εγώ όπως δέχομαι και τον πιο απλό άνθρωπο, με τον ίδιο τρόπο δέχτηκα και εκείνη. Δεν υπήρξε καμία ιδιαιτερότητα. Άλλωστε η γυναίκα αυτή, ήρθε με τόση απλότητα. Καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης. Ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι».

«Με ρώτησε για την προσευχή και το κομποσκοίνι»

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στην ιστορία της μονής και στις αγιογραφίες. Σύμφωνα με τον π. Βενέδικτο, η Μαντόνα ήθελε να καταλάβει περισσότερα για την Ορθόδοξη πίστη, την προσευχή και τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να αναζητήσει την πνευματική του πορεία.

«Είχε πολλά ερωτήματα, είχε μεταφυσικές αναζητήσεις. Ρώτησε πάρα πολλά. Θεωρώ ότι κάτι μέσα της την άγγιξε. Προφανώς ο τόπος που ήρθε!», είπε ο ηγούμενος.

Όπως αποκάλυψε, η τραγουδίστρια τον ρώτησε ακόμη για το κομποσκοίνι που φορούσε, αλλά και για την προσευχή που χρησιμοποιείται στην Ορθόδοξη παράδοση.

«Κυρίως ήθελε να δει και μια άλλη όψη της πίστεως. Με ρώτησε για την προσευχή, με ρώτησε για το κομποσκοίνι μου. Της είπα ότι η πιο σύντομη και πιο σπουδαία προσευχή είναι το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», που αναγνωρίζει κανείς την παντοδυναμία του Ιησού».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Μαντόνα ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την πνευματική διάσταση της επίσκεψής της.

«Αυτό που την εντυπωσίασε περισσότερο ήταν όλη η Μονή μας και κυρίως η ουσία της πνευματικής ζωής. Η συζήτηση μας κινούνταν πάντα γύρω από τη σωτηρία της ψυχής μας. Έδειχνε ότι αυτό την ενδιέφερε, σε αυτό ήθελε να εστιάσει».

Το παράπονο της Μαντόνα πριν φύγει

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη Μαντόνα να δηλώνει, σύμφωνα με τον ηγούμενο, ότι θα ήθελε να είχε παραμείνει περισσότερη ώρα στο μοναστήρι.

«Έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένη. Όμως αυτό που είπε στο τέλος ήταν το παράπονο της. Είπε, ότι δεν το οργάνωσαν καλά και ότι θα ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο. «Ηθελα να μείνω παραπάνω, χρειαζόμουν παραπάνω χρόνο εδώ» είπε στους συνεργάτες της», αναφέρει ο π. Βενέδικτος.

Η επίσκεψη στα Μετέωρα έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η Μαντόνα βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές. Η παρουσία της στη Μονή Βαρλαάμ έγινε γνωστή παρά την προσπάθεια να παραμείνει ιδιωτική, καθώς πληροφορίες και εικόνες από την επίσκεψή της άρχισαν να κυκλοφορούν.

Η σχέση της τραγουδίστριας με τη θρησκεία έχει διαμορφωθεί μέσα από διαφορετικές επιρροές. Μεγάλωσε σε καθολικό περιβάλλον και αργότερα ασχολήθηκε με την Καμπάλα, ενώ έχει κατά καιρούς μιλήσει δημόσια για την πνευματικότητα και την προσωπική της αναζήτηση.

Για τον π. Βενέδικτο, πάντως, η επίσκεψη που έζησε ο ίδιος στη Μονή Βαρλαάμ ήταν μια συνάντηση με έναν άνθρωπο που είχε συγκεκριμένες απορίες και αναζητούσε απαντήσεις.

«Ζήτησε ένας άνθρωπος πνευματική καθοδήγηση. Και εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω».