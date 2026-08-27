Σε νέα σκληρή παρέμβαση κατά του Ισραήλ προχώρησε ο Μοχσέν Ρεζάι, ο οποίος βρίσκεται στην ηγεσία του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, απευθύνοντας απειλητικό μήνυμα προσωπικά προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr, ο Ρεζάι ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στην ισραηλινή ηγεσία, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα στείλει τον Νετανιάχου «στην κόλαση».

Η προσοχή της Τεχεράνης στραμμένη στον Λίβανο

Σημαντικό μέρος των δηλώσεων του Ιρανού αξιωματούχου αφορούσε την κατάσταση στον Λίβανο. Ο Ρεζάι έκανε γνωστό ότι η ιρανική ηγεσία παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή όσα συμβαίνουν στη Βηρυτό, δίνοντας ειδικό βάρος στις εξελίξεις στα νότια προάστια της πόλης.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες περιοχές «κόκκινες γραμμές» για την Τεχεράνη, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη στάση που προτίθεται να κρατήσει το Ιράν απέναντι σε ενδεχόμενες εξελίξεις στην περιοχή.

Οι τοποθετήσεις Ρεζάι καταγράφονται σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Λίβανος εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της περιφερειακής αντιπαράθεσης, καθώς η κατάσταση στη χώρα παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με την ευρύτερη σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και το Ισραήλ.

Προειδοποίηση για διαφορετική στρατιωτική αναμέτρηση

Ο Ρεζάι αναφέρθηκε παράλληλα στο ενδεχόμενο να υπάρξει νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών, υποστηρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση η ιρανική πλευρά θα κινηθεί με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με προηγούμενες συγκρούσεις.

«Θα προετοιμαστούμε για μια νέα φάση, οποιοσδήποτε μελλοντικός πόλεμος θα είναι διαφορετικός από τους προηγούμενους», δήλωσε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι μια νέα στρατιωτική αναμέτρηση δεν θα ακολουθήσει τα ίδια δεδομένα και τις ίδιες συνθήκες με όσες προηγήθηκαν.