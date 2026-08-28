Iστορική ήταν η σημερινή κλήρωση της Παρασκευής (28/8) για τον ΟΦΗ, ο οποίος έμαθε τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League.
Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ στη League Phase
- Λεβερκούζεν, ΕΝΤΟΣ
- Μπενφίκα, ΕΚΤΟΣ
- Άντερλεχτ, ΕΝΤΟΣ
- Ρεν, ΕΚΤΟΣ
- Στουρμ Γκρατς, ΕΚΤΟΣ
- Λεχ Πόζναν, ΕΝΤΟΣ
- Χοφενχάιμ, ΕΝΤΟΣ
- Χάποελ Μπερ Σεβά, ΕΚΤΟΣ
Οι ημερομηνίες της League Phase του Europa League:
- 1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
- 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
- 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027.