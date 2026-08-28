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Iστορική ήταν η σημερινή κλήρωση της Παρασκευής (28/8) για τον ΟΦΗ, ο οποίος έμαθε τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League.

Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ στη League Phase

  • Λεβερκούζεν, ΕΝΤΟΣ
  • Μπενφίκα, ΕΚΤΟΣ
  • Άντερλεχτ, ΕΝΤΟΣ
  • Ρεν, ΕΚΤΟΣ
  • Στουρμ Γκρατς, ΕΚΤΟΣ
  • Λεχ Πόζναν, ΕΝΤΟΣ
  • Χοφενχάιμ, ΕΝΤΟΣ
  • Χάποελ Μπερ Σεβά, ΕΚΤΟΣ

Οι ημερομηνίες της League Phase του Europa League:

  • 1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
  • 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
  • 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027.