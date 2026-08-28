Iστορική ήταν η σημερινή κλήρωση της Παρασκευής (28/8) για τον ΟΦΗ, ο οποίος έμαθε τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League.

Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ στη League Phase

Λεβερκούζεν, ΕΝΤΟΣ

Μπενφίκα, ΕΚΤΟΣ

Άντερλεχτ, ΕΝΤΟΣ

Ρεν, ΕΚΤΟΣ

Στουρμ Γκρατς, ΕΚΤΟΣ

Λεχ Πόζναν, ΕΝΤΟΣ

Χοφενχάιμ, ΕΝΤΟΣ

Χάποελ Μπερ Σεβά, ΕΚΤΟΣ

Οι ημερομηνίες της League Phase του Europa League: