Ολοκληρώθηκε η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η ενίσχυση καταβλήθηκε σε συνολικά 73.542 δικαιούχους και αφορά 81.188 εξαρτώμενα τέκνα. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής πληρωμής ανήλθε σε 11.935.500 ευρώ.

Πληρώθηκαν και όσοι είχαν πρόβλημα με το IBAN

Από το σύνολο των δικαιούχων, 11.334 πολίτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 21.044 εξαρτώμενα τέκνα, έλαβαν συνολικά 2.988.750 ευρώ. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες, κατά την πρώτη πληρωμή, δεν είχε δηλωθεί στην ΑΑΔΕ έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN ή ο αριθμός που είχε καταχωριστεί ήταν λανθασμένος.

Μετά την ενημέρωση των δικαιούχων από την ΑΑΔΕ και τη δήλωση ή τη διόρθωση των τραπεζικών τους στοιχείων, κατέστη δυνατή η καταβολή των χρημάτων. Τα ποσά αναμένεται να εμφανίζονται σταδιακά εντός της ημέρας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Πώς προσδιορίστηκαν οι δικαιούχοι

Για τον εντοπισμό των πολιτών που δικαιούνται την ενίσχυση ελήφθησαν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν μέσα στο τρέχον έτος.

Παράλληλα, συνυπολογίστηκαν οι μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Φορολογικό Μητρώο, καθώς και οι αποδόσεις ΑΦΜ που έχουν καταχωριστεί για τα εξαρτώμενα τέκνα.

Περισσότερα από 23.000 ΑΦΜ παραμένουν χωρίς έγκυρο IBAN

Την ίδια ώρα, εξακολουθούν να υπάρχουν 23.676 ΑΦΜ για τα οποία δεν έχει δηλωθεί έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αφορούν είτε δικαιούχους που δεν έχουν γνωστοποιήσει IBAN στην ΑΑΔΕ είτε πολίτες των οποίων τα τραπεζικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί δεν είναι έγκυρα.

Για την ολοκλήρωση της πληρωμής απαιτείται η δήλωση ή η διόρθωση του IBAN στην ΑΑΔΕ, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης..