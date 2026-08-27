Ο απολογισμός της καταστροφής στα Ιμαλάια γίνεται βαρύτερος όσο περνούν οι ώρες. Οι νεκροί στο Νεπάλ έφτασαν πλέον τους 389, δεκάδες οικισμοί έχουν θαφτεί κάτω από λάσπη και συντρίμμια, ενώ εκατοντάδες οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους. Την ίδια ώρα, οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει: δύο νέες λίμνες που δημιουργήθηκαν από φυσικά φράγματα συντριμμιών στις δύο πλευρές των συνόρων Νεπάλ–Θιβέτ ενδέχεται να σπάσουν και να προκαλέσουν δεύτερο καταστροφικό κύμα.

Η νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας του Νεπάλ, στις 21:00 τοπική ώρα της Πέμπτης, ανεβάζει τους νεκρούς από 359 σε 389 μέσα σε λίγες ώρες. Οι σοροί έχουν εντοπιστεί σε οκτώ περιφέρειες, με το Τσιτουάν να μετρά 137 νεκρούς και το ανατολικό Ναουαλπαράσι 87. Συνολικά 466 τραυματίες έχουν διασωθεί, ενώ χιλιάδες άνδρες των σωμάτων ασφαλείας, του στρατού και της πολιτικής προστασίας επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

The flash flooding along the Lhende Khola and Bhotekoshi Rivers near the Nepal,China border was triggered by a cascade of geological events:



​Ice-Rock Avalanche:

A massive ice-rock avalanche detached from a glacier high on the Himalayan slopes.



​Landslide Dam Creation:

The… pic.twitter.com/E7QluW7K5L — Cio (@LoveLigth7) August 26, 2026

Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν άφαντοι

Η εικόνα για τους αγνοουμένους παραμένει χαοτική, καθώς διαφορετικές υπηρεσίες αναθεωρούν συνεχώς τις λίστες τους.

Η τελευταία καταγραφή του Nepal Tourism Board αναφέρει 667 αγνοούμενους στο Νεπάλ, μεταξύ των οποίων 127 Νεπαλέζους, ενώ 31 αλλοδαποί έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί από τις πληγείσες περιοχές. Νωρίτερα, άλλες υπηρεσίες είχαν δώσει ακόμη υψηλότερους αριθμούς, γεγονός που οι Αρχές αποδίδουν στις δυσκολίες επικοινωνίας, στις κατεστραμμένες υποδομές και στις συνεχείς διασταυρώσεις των στοιχείων.

Στην κινεζική πλευρά, στην περιοχή Γκιρόνγκ του Θιβέτ, έχουν επιβεβαιωθεί τρεις νεκροί και 558 αγνοούμενοι, εκ των οποίων 260 είναι ξένοι υπήκοοι. Μεταξύ όσων δεν έχουν εντοπιστεί βρίσκονται ταξιδιώτες και προσκυνητές από περισσότερες από 30 χώρες.

Πολλοί είχαν κατευθυνθεί προς το όρος Καϊλάς, έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος για Ινδουιστές και Βουδιστές.

More than 1400 missing after the huge floods in #Nepal. pic.twitter.com/huMtymLydR — Brazil Press (@brazilpress) August 27, 2026

Ο νέος φόβος: Δύο λίμνες μπορεί να σπάσουν

Ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες μέσα στη λάσπη, ένα νέο σενάριο προκαλεί τρόμο στις Αρχές.

Νεπάλ και Κίνα προειδοποιούν ότι έχουν δημιουργηθεί δύο λίμνες από φράγματα πάγου, βράχων και συντριμμιών, μία σε κάθε πλευρά των συνόρων. Εάν τα φυσικά αυτά φράγματα υποχωρήσουν απότομα, τεράστιοι όγκοι νερού μπορούν να κινηθούν ξανά προς τις ήδη κατεστραμμένες κοιλάδες.

Η μία λίμνη υπολογίζεται ότι περιείχε ήδη περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και είχε αρχίσει να υπερχειλίζει. Οι κινεζικές Αρχές εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες μπορεί να εισρεύσουν ακόμη 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο διάρρηξης του φυσικού φράγματος.

Η προειδοποίηση είναι τόσο σοβαρή ώστε ομάδες διάσωσης άρχισαν να απομακρύνονται από τις κοίτες των ποταμών και να μετακινούνται σε υψηλότερα σημεία. Οι κάτοικοι κατά μήκος των ποταμών Bhote Koshi, Trishuli και Narayani έχουν κληθεί να παραμένουν μακριά από τις όχθες.

Ένα κύμα 20 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων

Νέα τεχνικά στοιχεία αποκαλύπτουν και την ασύλληπτη δύναμη του πρώτου κύματος.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της υπηρεσίας πρόγνωσης πλημμυρών του Νεπάλ, περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον νερού πέρασαν από το σύστημα των ποταμών Bhote Koshi–Trishuli–Narayani. Το κύμα ταξίδεψε περίπου 168 χιλιόμετρα μέχρι το Ντεβγκάτ, σαρώνοντας στο πέρασμά του γέφυρες, σπίτια, οχήματα και σταθμούς μέτρησης της στάθμης των ποταμών.

Τέσσερις αυτόματοι υδρολογικοί σταθμοί καταστράφηκαν, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την παρακολούθηση της κατάστασης.

Το Νεπάλ είχε στείλει περισσότερα από 679.000 προειδοποιητικά SMS σε κατοίκους περιοχών κατάντη, μέτρο που σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες πιθανότατα περιόρισε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες ζωών.

Δεν ήταν σεισμός – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την αρχή της καταστροφής

Αρχικά υπήρξαν φόβοι ότι σεισμός είχε προκαλέσει την τραγωδία, καθώς καταγράφηκε σεισμικό σήμα λίγο πριν από την πλημμύρα.

Οι νεότερες επιστημονικές εκτιμήσεις, όμως, συγκλίνουν στο ότι το ίδιο το τεράστιο παγετωνικό και βραχώδες τμήμα που κατέρρευσε προκάλεσε τη σεισμική καταγραφή. Η κατάρρευση έστειλε πάγο, βράχους και χώμα μέσα στο ποτάμιο σύστημα και δημιούργησε το καταστροφικό κύμα νερού και λάσπης.

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ταχεία θέρμανση των Ιμαλαΐων αυξάνει την αστάθεια των παγετώνων και του παγωμένου υπεδάφους. Δεν αποδίδουν ένα μεμονωμένο γεγονός αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή, αλλά σημειώνουν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τέτοιες αλυσιδωτές καταστροφές.

13.000 διασώστες, ελικόπτερα και πρόχειρα καταλύματα

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπαλέντρα Σαχ έχει κινητοποιήσει συνολικά περισσότερους από 13.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς και διασώστες.

Μόνο την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν 69 πτήσεις ελικοπτέρων και απομακρύνθηκαν από επικίνδυνες περιοχές 351 άνθρωποι, ενώ περίπου 3.500 πληγέντες έχουν μεταφερθεί προσωρινά σε σχολεία και δημόσια κτίρια. Νοσοκομεία στο Κατμαντού βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή τραυματιών.

Ο Σαχ μετέβη αυτοπροσώπως στο πλημμυρισμένο Νουακότ και έδωσε εντολή για επιτάχυνση των επιχειρήσεων διάσωσης, αποκατάσταση δρόμων, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών και άμεση παροχή βοήθειας στους εκτοπισμένους.

Διεθνής κινητοποίηση για το Νεπάλ

Η βοήθεια από το εξωτερικό έχει αρχίσει να φτάνει στη χώρα.

Η Ινδία έχει αποστείλει συνολικά περίπου 47,5 τόνους ανθρωπιστικού υλικού, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν οικονομική και τεχνική βοήθεια. Η Νότια Κορέα έστειλε ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε βοήθεια εκατομμυρίων λιρών και οργανισμοί του ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Ερυθρός Σταυρός κινητοποιούν υγειονομικό υλικό, τρόφιμα και καταλύματα.

Η προσπάθεια, όμως, εξακολουθεί να είναι μάχη με τον χρόνο.

Κάτω από τόνους λάσπης υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι, ολόκληρες οικογένειες περιμένουν ένα τηλεφώνημα και οι διασώστες γνωρίζουν ότι πρέπει να συνεχίσουν την αναζήτηση την ώρα που τα ίδια βουνά απειλούν να απελευθερώσουν ένα δεύτερο κύμα νερού.

Η τραγωδία στο Νεπάλ δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον απολογισμό της – και πλέον ο μεγαλύτερος φόβος είναι μήπως η καταστροφή χτυπήσει ξανά.