Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη και ειδικότερα στην περιοχή Κίσσαμο. Ένας άνδρας ο οποίος ήταν μεθυσμένος, ζήτησε από τον φίλο του να πάνε για κυνήγι, εκείνος αρνήθηκε και τον πυροβόλησε.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο 52χρονος βρισκόταν στο σπίτι του. Εκεί φέρεται να πήγε ένας 31χρονος φίλος του, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 31χρονος φέρεται να προσπαθούσε να πείσει τον 52χρονο να πάνε για κυνήγι, ωστόσο ο δεύτερος αρνήθηκε. Κάποια στιγμή ο νεαρός αποχώρησε από το σπίτι και επέστρεψε έχοντας μαζί του καραμπίνα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί πυροβολισμός και να τραυματιστεί ο 52χρονος στο πόδι.

Ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε συνελήφθη, ενώ όπως υποστηρίζει ο πυροβολισμός έγινε κατά λάθος.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τον ιδιοκτήτη της καραμπίνας, ενώ η υπόθεση διερευνάται.