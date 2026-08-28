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Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Χράντετς Κράλοβε στην παράταση και πήρε ένα εισιτήριο στη League Phase του Conference League, όπου σήμερα το μεσημέρι θα μάθει και τους αντιπάλους του.

Οι 36 φιναλίστ έχουν μοιραστεί σε έξι γκρουπ δυναμικότητας και οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα από κάθε γκρουπ.

Pot 1

  • Αταλάντα 84.000
  • Μπράγκα 63.750
  • Άγιαξ 58.250
  • Φράιμπουργκ 56.500
  • Μονακό 56.000
  • Κοπεγχάγη 54.375

Pot 2

  • Μίντιλαντ 48.250
  • Ερυθρός Αστέρας 46.500
  • Γάνδη 39.000
  • Παναθηναϊκός 29.250
  • Πάφος 24.125
  • Μπράιτον 23.903

Pot 3
  • Λουγκάνο 21.250
  • Χετάφε 19.409
  • Κουόπιο 14.000
  • Τβέντε 13.585
  • Λίνκολν 13.500
  • Μπόρατς Μπάνια Λούκα 13.125

Pot 4

  • Σεν Τρούιντεν 12.450
  • Μπραν 12.250
  • Χαρτς 11.500
  • Καϊράτ Αλμάτι 11.000
  • Τράμπζονσπορ 11.000
  • Ουν. Κραϊόβα 10.500

Pot 5

  • Ρίγα 10.500
  • Χάιντουκ 10.000
  • Γιάμπλονετς 9.705
  • Άαρχους 8.421
  • Νόρτζερλαντ 8.421
  • Ίντερ Εσκάλδες 7.500

Pot 6

  • Τουν 6.940
  • ΤΣΣΚΑ Σόφιας 6.500
  • Ζαλγκίρις 6.000
  • Μιάλμπι 5.925
  • Ιμπέρια 5.000
  • Εγνάτια 4.500