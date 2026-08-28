Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Χράντετς Κράλοβε στην παράταση και πήρε ένα εισιτήριο στη League Phase του Conference League, όπου σήμερα το μεσημέρι θα μάθει και τους αντιπάλους του.
Οι 36 φιναλίστ έχουν μοιραστεί σε έξι γκρουπ δυναμικότητας και οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα από κάθε γκρουπ.
Pot 1
- Αταλάντα 84.000
- Μπράγκα 63.750
- Άγιαξ 58.250
- Φράιμπουργκ 56.500
- Μονακό 56.000
- Κοπεγχάγη 54.375
Pot 2
- Μίντιλαντ 48.250
- Ερυθρός Αστέρας 46.500
- Γάνδη 39.000
- Παναθηναϊκός 29.250
- Πάφος 24.125
- Μπράιτον 23.903
Pot 3
- Λουγκάνο 21.250
- Χετάφε 19.409
- Κουόπιο 14.000
- Τβέντε 13.585
- Λίνκολν 13.500
- Μπόρατς Μπάνια Λούκα 13.125
Pot 4
- Σεν Τρούιντεν 12.450
- Μπραν 12.250
- Χαρτς 11.500
- Καϊράτ Αλμάτι 11.000
- Τράμπζονσπορ 11.000
- Ουν. Κραϊόβα 10.500
Pot 5
- Ρίγα 10.500
- Χάιντουκ 10.000
- Γιάμπλονετς 9.705
- Άαρχους 8.421
- Νόρτζερλαντ 8.421
- Ίντερ Εσκάλδες 7.500
Pot 6
- Τουν 6.940
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας 6.500
- Ζαλγκίρις 6.000
- Μιάλμπι 5.925
- Ιμπέρια 5.000
- Εγνάτια 4.500