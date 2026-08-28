Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Χράντετς Κράλοβε στην παράταση και πήρε ένα εισιτήριο στη League Phase του Conference League, όπου σήμερα το μεσημέρι θα μάθει και τους αντιπάλους του.

Οι 36 φιναλίστ έχουν μοιραστεί σε έξι γκρουπ δυναμικότητας και οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα από κάθε γκρουπ.

Pot 1

Αταλάντα 84.000

Μπράγκα 63.750

Άγιαξ 58.250

Φράιμπουργκ 56.500

Μονακό 56.000

Κοπεγχάγη 54.375

Pot 2

Μίντιλαντ 48.250

Ερυθρός Αστέρας 46.500

Γάνδη 39.000

Παναθηναϊκός 29.250

Πάφος 24.125

Μπράιτον 23.903

Pot 3

Λουγκάνο 21.250

Χετάφε 19.409

Κουόπιο 14.000

Τβέντε 13.585

Λίνκολν 13.500

Μπόρατς Μπάνια Λούκα 13.125

Pot 4

Σεν Τρούιντεν 12.450

Μπραν 12.250

Χαρτς 11.500

Καϊράτ Αλμάτι 11.000

Τράμπζονσπορ 11.000

Ουν. Κραϊόβα 10.500

Pot 5

Ρίγα 10.500

Χάιντουκ 10.000

Γιάμπλονετς 9.705

Άαρχους 8.421

Νόρτζερλαντ 8.421

Ίντερ Εσκάλδες 7.500

Pot 6