Στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν το μεσημέρι της Παρασκευής (28/08), τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών.

Η νεκρώσιμη ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 12:00, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο, σε στενό κύκλο, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας του τραγουδιστή.

Ο γιος του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» από τον Μάρτιο του 2024 ύστερα από έμφραγμα που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος και μετά από έναν αγώνα 2,5 ετών έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Η πορεία του στο ελληνικό τραγούδι

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968 και ήταν γιος του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή, Σταμάτη Κόκοτα. Ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και δημιούργησε τη δική του διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, μεταξύ άλλων τη Μαρινέλλα, την Καίτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, τον Αντύπα, τον Βασίλη Καρρά, την Κωνσταντίνα, τη Λίτσα Γιαγκούση, αλλά και τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα.

Το 1994 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, με τίτλο «Διαδόσεις», σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Το άλμπουμ σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με περίπου 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, και έγινε χρυσό. Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν τα «Διαδόσεις», «Αυτά τα χείλια», «Άντε γεια μας» και «Κι αν σ’ αγαπώ».

Έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 1995, κυκλοφόρησε ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος, «Συνείδηση», και η καριέρα του απογειώθηκε. Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο, ενώ περιείχε τραγούδια που έμειναν ιδιαίτερα δημοφιλή, όπως τα «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση» και «Ανεμώνα».

Τον Μάιο του 1997 κυκλοφόρησε ο τρίτος προσωπικός του δίσκος, «Αχαριστία». Ήταν η τελευταία δισκογραφική συνεργασία του με τον Φοίβο και το άλμπουμ έγινε χρυσό από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, ενώ στη συνέχεια κατέκτησε πλατινένια διάκριση σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το «Αχαριστία» θεωρείται ο πιο επιτυχημένος δίσκος της καριέρας του Δημήτρη Κόκοτα, έχοντας σημειώσει περισσότερες από 80.000 πωλήσεις.