Τις μηχανές των τρακτέρ «ζεσταίνουν» οι αγρότες ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν πανελλήνια σύσκεψη, στο Πνευματικό Κέντρο Μαλγάρων.

Με αφορμή το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο ανήμερα των εγκαινίων της ΔΕΘ, στις 5 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα από όλη την Ελλάδα θα συσκεφθούν στα Μάλγαρα ώστε να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και να οργανώσουν τη στρατηγική τους για την κάθοδο με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας και την αλλαγή της κατάστασης που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα μέχρι τέλους και είμαστε αποφασισμένοι να ξαναβγούμε στις κινητοποιήσεις», υπογραμμίζει στο ThessPost.gr ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων Μαλγάρων, Κώστας Σέφης.

Εγκατέλειψαν το επάγγελμα 60 οικογένειες

«Ακαλλιέργητα 2.000 στρέμματα στη Χαλάστρα. Η μη επίλυση των προβλημάτων έχει “γονατίσει” οικογένειες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην καλλιέργεια της γης, αναγκάζοντάς τες να την εγκαταλείψουν», αναφέρει ο κ. Σέφης. «Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη στον αγροτικό κόσμο, πολλοί έχουν αποχωρήσει από το επάγγελμα. Στη Χαλάστρα, τουλάχιστον 60 οικογένειες έχουν αφήσει την καλλιέργεια και πλέον έχει 2.000 στρέμματα ακαλλιέργητα. Δεν έχει λυθεί κανένα από τα προβλήματα που μας οδήγησαν στους δρόμους εκείνους τους δύο μήνες, δεν υλοποιήθηκε τίποτα», τονίζει.

Μάλιστα, η κατάσταση σήμερα είναι χειρότερη, καθώς οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με έλλειψη ρευστότητας, προβλήματα στο σύστημα αλλά και απουσία επικοινωνίας από πλευράς των αρμοδίων. «Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι που δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις μέχρι σήμερα και δεν έχουν πληρωθεί λόγω των επιδοτήσεων από την ΑΑΔΕ. Είναι τόσο ανοργάνωτοι, που δεν μπορούμε να μάθουμε πού κολλάει το σύστημα και δεν έχουν δώσει καν ενημέρωση για ποιον λόγο δεν γίνονται οι πληρωμές. Θεωρητικά, όσοι κάνουν ολοκληρωμένη τη δήλωση του ΟΣΔΕ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, θα πληρωθούν την προκαταβολή του τσεκ στα τέλη Οκτωβρίου. Όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις, γιατί δεν είναι έτοιμο το σύστημα», επεξηγεί.