Ισχυρή θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη των συνδρομητικών υπηρεσιών streaming έχει αποκτήσει η Ελλάδα, καθώς περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα χρήστες του Διαδικτύου πληρώνουν πλέον για να παρακολουθούν ταινίες, σειρές ή αθλητικές μεταδόσεις.

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι το 40,2% των χρηστών του Διαδικτύου στην Ελλάδα διατηρούσε τουλάχιστον μία πληρωμένη συνδρομή σε υπηρεσία οπτικοακουστικού streaming. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζεται στο 32,7%, με αποτέλεσμα η ελληνική αγορά να βρίσκεται αισθητά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μάλιστα, με βάση τη συγκεκριμένη μέτρηση, η Ελλάδα καταλαμβάνει την έβδομη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, αφήνοντας πίσω μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές.

Τα δεδομένα της Eurostat αφορούν άτομα ηλικίας από 16 έως 74 ετών που είχαν χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο μέσα στο τρίμηνο που προηγήθηκε της έρευνας. Κατά συνέπεια, τα ποσοστά αφορούν τους χρήστες του Internet και όχι το σύνολο του πληθυσμού κάθε χώρας.

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται η Ιρλανδία, όπου σχεδόν δύο στους τρεις χρήστες του Διαδικτύου πληρώνουν για πρόσβαση σε ταινίες, σειρές ή αθλητικό περιεχόμενο μέσω streaming.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό φτάνει στο 63,9%. Ακολουθεί πολύ κοντά η Δανία με 61,1%, ενώ τρίτη κατατάσσεται η Ολλανδία με 59,2%.

Ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση εμφανίζει και η Σουηδία, όπου πληρωμένη συνδρομή διαθέτει το 53,9% των χρηστών. Στη συνέχεια βρίσκονται η Τσεχία με 46,7% και το Λουξεμβούργο με 41,7%.

Αμέσως μετά ακολουθεί η Ελλάδα με 40,2%, επίδοση που την τοποθετεί υψηλότερα από χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ισπανία.

Η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην άλλη άκρη της κατάταξης. Στη Βουλγαρία μόλις το 9,3% των χρηστών πληρώνει για αντίστοιχες πλατφόρμες. Χαμηλή διείσδυση εμφανίζουν επίσης η Σλοβενία με 13,7%, η Λετονία με 16,7% και η Λιθουανία με 17,4%.

Το βίντεο κυριαρχεί στις ψηφιακές συνδρομές

Η μεγάλη εξάπλωση των πλατφορμών οπτικοακουστικού περιεχομένου δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οι Ευρωπαίοι δείχνουν σαφή προτίμηση στο βίντεο όταν αποφασίζουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για ψηφιακό πολιτιστικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 32,7% των χρηστών του Διαδικτύου πλήρωσε μέσα στο 2025 για υπηρεσίες streaming ταινιών, σειρών ή αθλητικών μεταδόσεων.

Αρκετά χαμηλότερα βρίσκεται η μουσική. Συνδρομή σε υπηρεσίες μουσικού streaming διατηρεί το 23% των Ευρωπαίων χρηστών.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση όταν η σύγκριση γίνεται με το ενημερωτικό περιεχόμενο. Μόλις το 7,2% πληρώνει για πρόσβαση σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές εφημερίδες ή περιοδικά.

Στις υπηρεσίες streaming παιχνιδιών, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 6,1%.

Τα συγκεκριμένα ποσοστά δεν μπορούν να προστεθούν μεταξύ τους, καθώς ο ίδιος χρήστης είναι δυνατόν να διαθέτει περισσότερες από μία συνδρομές και να πληρώνει, για παράδειγμα, τόσο για ταινίες όσο και για μουσική ή ενημέρωση.

Οι Έλληνες δεν πληρώνουν εύκολα για μουσική

Ενδιαφέρουσα είναι η διαφοροποίηση της ελληνικής αγοράς ανάλογα με το είδος του ψηφιακού περιεχομένου.

Ενώ στις ταινίες, στις σειρές και στις αθλητικές μεταδόσεις η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στις συνδρομητικές υπηρεσίες μουσικής συμβαίνει σχεδόν το αντίθετο.

Μόλις το 11,6% των Ελλήνων χρηστών πληρώνει για μουσικό streaming. Πρόκειται για ποσοστό σχεδόν στο μισό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος φτάνει στο 23%.

Αντίθετα, οι Έλληνες εμφανίζονται ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την αγορά εισιτηρίων μέσω Διαδικτύου. Το 43,6% είχε αγοράσει online εισιτήρια για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις, όταν στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 28,6%.

Μικρότερες είναι οι αποκλίσεις σε άλλες κατηγορίες ψηφιακών αγορών. Στα ηλεκτρονικά και ηχητικά βιβλία η Ελλάδα καταγράφει ποσοστό 10,5%, έναντι 9,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις λήψεις βιντεοπαιχνιδιών, αντίθετα, οι Έλληνες κινούνται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με 10,2% έναντι 12,3%.

Καθοριστικό ρόλο στην κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου παίζει η ηλικία. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι νεότερες ηλικιακές ομάδες είναι πολύ περισσότερο διατεθειμένες να πληρώσουν για online ψυχαγωγία.

Οι ηλικίες 25 έως 34 ετών βρίσκονται στην κορυφή, καθώς το 56,6% πληρώνει για τουλάχιστον μία ψηφιακή υπηρεσία πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού περιεχομένου.

Ειδικά για streaming ταινιών, σειρών και αθλητικών μεταδόσεων, το ποσοστό στην ίδια ηλικιακή ομάδα φτάνει στο 48,3%.

Στον αντίποδα, στους χρήστες ηλικίας 65 έως 74 ετών μόλις το 17,6% πληρώνει για κάποια ψηφιακή πολιτιστική ή ψυχαγωγική υπηρεσία και μόλις το 12,7% για οπτικοακουστικό streaming.

Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται και με βάση το μορφωτικό επίπεδο. Μεταξύ των χρηστών υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, το 44,3% διατηρεί συνδρομή σε υπηρεσίες streaming βίντεο. Το ποσοστό πέφτει στο 17,5% μεταξύ όσων διαθέτουν χαμηλό ή καθόλου τυπικό μορφωτικό επίπεδο.

Αντίστοιχη διαφοροποίηση υπάρχει και ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Στις πόλεις, το 35,6% των χρηστών πληρώνει για ταινίες, σειρές ή αθλητικές μεταδόσεις, ενώ στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό υποχωρεί στο 29%.

Συνολικά, σχεδόν τέσσερις στους δέκα Ευρωπαίους χρήστες του Διαδικτύου, ποσοστό 39,2%, πλήρωσαν μέσα στο 2025 για τουλάχιστον μία ψηφιακή υπηρεσία πολιτισμού ή ψυχαγωγίας.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η συνδρομητική κατανάλωση περιεχομένου έχει πλέον αποκτήσει μόνιμη θέση στις καθημερινές δαπάνες των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, με τις ταινίες, τις σειρές και τα αθλητικά γεγονότα να κερδίζουν με μεγάλη διαφορά τη μάχη απέναντι στη μουσική, στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης και στα παιχνίδια.