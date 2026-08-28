Ο Σεπτέμβριος φέρνει μαζί του νέες σειρές, πολυαναμενόμενες επιστροφές και ιστορίες που υπόσχονται να μας κρατήσουν ξανά μπροστά στη μικρή οθόνη.

Από σκοτεινά true crime και κατασκοπευτικά θρίλερ μέχρι κωμωδίες με μεγάλα ονόματα και νέες παραγωγές από Netflix και Apple TV+, οι επιλογές είναι πολλές. Αν, λοιπόν, αναζητάτε τι αξίζει πραγματικά να μπει στη watchlist σας αυτόν τον μήνα, αυτές είναι οι 4 σειρές που ξεχωρίζουν και δεν πρέπει να χάσετε.

The Gentlemen – Netflix

Ακόμη και χωρίς τη φασαρία που έχει προκαλέσει η πιθανή συμμετοχή της Μέγκαν Μαρκλ στη δεύτερη σεζόν, η επιστροφή της σειράς «The Gentlemen» αξίζει σίγουρα να γίνει θέμα συζήτησης στο γραφείο. Με πρωταγωνιστή τον Θίο Τζέιμς, γνωστό από τη σειρά «The White Lotus», στον ρόλο ενός δούκα που μετατράπηκε σε βαρόνο των ναρκωτικών, αυτή η αγαπημένη σειρά του Γκάι Ρίτσι αναμένεται να παραμείνει αδιαμφισβήτητα στην κορυφή των δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών του Netflix για τις επόμενες εβδομάδες.

Monster: The Lizzie Borden Story – Netflix

Στην προσπάθειά του να μεταφέρει στην οθόνη την ιστορία της ζωής κάθε κατά συρροή δολοφόνου, ο δημιουργός του «Glee», Ράιαν Μέρφι, επιστρέφει με τη φονική ανθολογική σειρά του, εστιάζοντας αυτή τη φορά σε μια διάσημη γυναίκα δολοφόνο του 19ου αιώνα, η οποία αθωώθηκε για τους φόνους με τσεκούρι του πατέρα και της μητριάς της.

Αν και η σειρά «Monster» είναι για κάποιους υπερβολική, σύμφωνα με το hellomagazine.com, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι ο Μέρφι φτιάχνει πραγματικά καλή τηλεόραση.

Brothers – Apple TV+

Αυτή η σειρά δίνει την αίσθηση ότι ο Μάθιου Μακόναχι και ο Γούντι Χάρελσον δίνουν επιτέλους στο κοινό αυτό που θέλει, υποδυόμενοι φανταστικές εκδοχές των εαυτών τους. Οι δυο τους ανακαλύπτουν πως μπορεί στην πραγματικότητα να είναι βιολογικοί ετεροθαλείς αδελφοί, όταν ένα οικογενειακό μυστικό δεκαετιών έρχεται στο φως. Το μυστικό αποκαλύπτει η μητέρα του Μάθιου, την οποία υποδύεται η Χόλαντ Τέιλορ.

Last Seen – Apple TV+

Ο Πάτρικ Μπράμαλ, γνωστός από τη σειρά «Accounts», επιστρέφει στο δράμα με ένα νέο αστυνομικό θρίλερ. Υποδύεται έναν τηλεφωνητή έκτακτης ανάγκης που δέχεται μια κλήση από μια έφηβη και πιστεύει ότι πρόκειται για την κόρη του, τη Μάγκι, η οποία είχε εξαφανιστεί 11 χρόνια νωρίτερα. Μια σειρά του Apple TV+ που αξίζει να προσέξετε, καθώς τέτοιες παραγωγές συχνά περνούν κάτω από το ραντάρ.

*Εξωτερική φωτογραφία @Netflix