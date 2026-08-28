Ο Άντι Μπέρναμ υπαναχώρησε στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, παρά τις μακροχρόνιες εκκλήσεις του για την επιστροφή τους στην Ελλάδα, δηλώνοντας πλέον ότι το μέλλον των γλυπτών ηλικίας 2.500 ετών αποτελεί θέμα που πρέπει να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο.

Ο Μπέρναμ είχε δηλώσει το 2023 ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς όρους» και, ήδη από το 2002, είχε υποστηρίξει μια τροποποίηση του νόμου για να διευκολυνθεί η μεταφορά τους.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στους Financial Times αυτή την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε: «Τελικά, είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου, έτσι δεν είναι;».

«Νομικά, εκεί ανήκει το ζήτημα, αλλά είμαι απόλυτα υπέρ της αξιοποίησης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Είναι κάτι που υποστηρίζω θερμά», επισήμανε.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα δημιουργήθηκαν αρχικά για να κοσμήσουν την Ακρόπολη της Αθήνας και μεταφέρθηκαν στη Βρετανία από τον Σκωτσέζο αριστοκράτη Λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα, σημειώνουν οι FT.

Burnham retreats from backing return of Parthenon sculptures to Greece https://t.co/bHoBkdJ24D — FT Weekend (@ftweekend) August 28, 2026

Η άφιξη του Μπέρναμ στο Νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ έδωσε ελπίδες στην Αθήνα ότι θα μπορούσε να παρέμβει στο ζήτημα.

Ο Μπέρναμ είχε υποστηρίξει παλιότερα ένα νομοσχέδιο που θα τροποποιούσε τον Νόμο του Βρετανικού Μουσείου του 1963 και ο οποίος το εμποδίζει να επιστρέψει οριστικά τα γλυπτά.

Κατά την επανέναρξη λειτουργίας του Μουσείου του Μάντσεστερ τον Φεβρουάριο του 2023, ο Μπέρναμ, τότε δήμαρχος του Μεγάλου Μάντσεστερ, ρωτήθηκε ευθέως αν ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, θα έπρεπε να επιστρέψει τα γλυπτά.