Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία που γίνονται συνεχώς γνωστά και αφορούν τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη Ροδόπη. Ο δράστης ομολόγησε πως τη σκότωσε γιατί θόλωσε και το φονικό έγινε την ημέρα που είχε γενέθλια η κόρη τους.

Η 44χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε άγρια με μαχαίρι από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους και το τραγικό συμβάν, όπως ανέφερε ρεπορτάζ του Mega, εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, την ημέρα που η 44χρονη είχε επιστρέψει για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης τους.

Είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή απειλή

Η δολοφονία συνέβη μία ημέρα προτού το θύμα παραστεί σε προγραμματισμένο ραντεβού για την έκδοση διαζυγίου. Όπως αποκαλύπτεται, η γυναίκα βίωνε επί χρόνια συστηματική κακοποίηση, ενώ ο δράστης είχε συλληφθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή απειλή.

Αμέσως μετά την πράξη του, ο 53χρονος επιχείρησε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο.

Ο 53χρονος ομολόγησε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι θόλωσε και έδρασε «εν βρασμώ ψυχής» πάνω στα νεύρα του, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι επρόκειτο για μια προσχεδιασμένη ενέδρα θανάτου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης περίμενε την κατάλληλη στιγμή, γνωρίζοντας ότι η σύζυγός του θα επέστρεφε στο σπίτι για τα γενέθλια της κόρης τους, και της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι.

Ο 53χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο.

Έφευγε για δουλειά για να γλιτώσει

Η 44χρονη εργαζόταν τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στην Κρήτη και τη Θάσο. Η επιλογή αυτή αποδίδεται αρχικά στις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας, όμως οι καταθέσεις των παιδιών προσθέτουν μια πολύ πιο σκοτεινή διάσταση.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star, τα τρία παιδιά της οικογένειας κατέθεσαν ότι η μητέρα τους βίωνε χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά, τόσο ψυχολογική όσο και σωματική, και ότι ένας από τους λόγους που επέλεγε να εργάζεται σε άλλες περιοχές ήταν για να βρίσκεται όσο το δυνατόν περισσότερο μακριά από τον 53χρονο.