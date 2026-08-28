Η αυγουστιάτικη πανσέληνος, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», πρόκειται να φωτίσει απόψε τον αττικό ουρανό, προσφέροντας μια ιδανική ευκαιρία για νυχτερινές πολιτιστικές εξορμήσεις, για εσάς που το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα παραμείνατε στο κλεινόν άστυ.

Το ολόγιομο φεγγάρι του Αυγούστου, που δανείζεται το όνομά του από μια παλιά παράδοση των ιθαγενών της Αμερικής, οι οποίοι ψάρευαν σε μεγάλες ποσότητες το ψάρι οξύρρυγχο, δημιουργεί μια μαγευτική ατμόσφαιρα και νομίζουμε πως η ιδέα να επισκεφτείτε το βράδυ ένα μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο, αξίζει για να ζήσετε αυτή την εμπειρία της νυχτερινής περιήγησης.

Εξάλλου, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος το καθιερωμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αττική. Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία συμμετέχουν στον εορτασμό. Σε 61 από αυτούς έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, ενώ άλλοι 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί έως αργά το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, ώστε το κοινό να μπορέσει να τους επισκεφθεί υπό το φως της πανσελήνου. Οι δράσεις δεν περιορίζονται μόνο στη νύχτα της Παρασκευής, αλλά απλώνονται στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου και περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις.

Ξεχωρίσαμε για εσάς παρακάτω, τρία σημαντικά μουσεία της πόλης που έχουν εκδηλώσεις και δράσεις, με δωρεάν είσοδο -με κάποιες εξαιρέσεις- αποτελώντας ιδανική πρόταση για το βράδυ της Παρασκευής.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το ΕΑΜ υποδέχεται την αυγουστιάτικη πανσέληνο με θεματικές ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους του Μουσείου. Μοναδικά εκθέματα από τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις εντάσσονται σε διαδρομές στις αίθουσες, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται ένας ξεχωριστός περίπατος γύρω από το εμβληματικό κτίριο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Οι δράσεις αναλυτικά:

Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται»

Περιήγηση στην περιοδική έκθεση από τον Δρ. Κωνσταντίνο Νικολέντζο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Ώρες έναρξης: 19:00 & 20.00

Διάρκεια: από 50’ η καθεμία

Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά περιήγηση: 25 άτομα

Σημείο συνάντησης: Εκδοτήρια Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Η περιήγηση πραγματοποιείται δύο φορές. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία από τις δύο περιηγήσεις.

Δωρεάν συμμετοχή για την περιήγηση στις 20:00 με ηλεκτρονική κράτηση θέση εδώ

«Ιστορικός περίπατος γύρω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το περιπετειώδες χρονικό δύο αιώνων σε ένα σημείο της πόλης»

Περιήγηση από τον Δρ. Κωνσταντίνο Πασχαλίδη, Αρχαιολόγο του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων

Ώρα έναρξης: 19:30

Διάρκεια: περίπου 2 ώρες

Τόπος: περιμετρικά του μουσείου

Σημείο συνάντησης: στα σκαλιά της κεντρικής εισόδου του Μουσείου.

Δωρεάν συμμετοχή χωρίς κράτηση θέσης

«Οι μούμιες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου»

Ξενάγηση στη Συλλογή Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων από την κα Αργυρώ Γρηγοράκη, Επιμελήτρια του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων

Ώρα έναρξης: 20:00

Διάρκεια: περίπου 1 ώρα

Αίθουσες: 40 – 41, ισόγειο

Σημείο συνάντησης: Εκδοτήρια Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

Δωρεάν συμμετοχή για την περιήγηση στις 20:00 με ηλεκτρονική κράτηση θέσης εδώ

«Το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας. Περού: Ενσωμάτωση και Ποικιλομορφία»

Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση φωτογραφίας από την Δρ. Ευρυδίκη Λέκα, Αρχαιολόγο του Τμήματος Επικοινωνίας

Ώρες έναρξης: 20:00 & 20:30

Διάρκεια: περίπου μισή ώρα

Αίθουσα: 12, ισόγειο

Σημείο συνάντησης: Εκδοτήρια Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά ξενάγηση: 15 άτομα

Η ξενάγηση πραγματοποιείται δύο φορές. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία από τις δύο περιηγήσεις.

Δωρεάν συμμετοχή για την περιήγηση στις 20:00 με ηλεκτρονική κράτηση θέσης εδώ

Δωρεάν συμμετοχή για την περιήγηση στις 20:30 με ηλεκτρονική κράτηση θέσης εδώ

Μουσείο Ακρόπολης

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος φέρνει παράταση στο ωράριο λειτουργίας του Μουσείου, που θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού. Η είσοδος στο Μουσείο της Ακρόπολης θα είναι με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου και τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τα πωλητήρια του μουσείου θα κλείσουν στις 11:30 μ.μ.

Εκτός από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν, με εισιτήριο ελεύθερης εισόδου, στην περιοδική έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία» που παρουσιάζει το Μουσείο έως τις 6 Σεπτεμβρίου. Με τριάντα οκτώ αριστουργήματα κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά, που μετακινήθηκαν για πρώτη φορά από τα Μουσεία της Ιταλίας, η έκθεση επικεντρώνεται στην επιρροή, την πρόσληψη και τη μεταλαμπάδευση της αρχαίας ελληνικής Τέχνης στην Ιταλία, από την Εποχή του Σιδήρου έως τον 20ο αιώνα.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, στις 6 μ.μ., οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε ξενάγηση στην περιοδική έκθεση από αρχαιολόγο του Μουσείου.

Διάρκεια: 45 λεπτά. Έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Απαραίτητη ηλεκτρονική κράτηση θέσης εδώ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Οι «Φεγγαρόφωτες Μελωδίες» που θα ακουστούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, θα συνοδεύσουν την αυγουστιάτικη πανσέληνο που θα φωτίσει τον ουρανό του Πειραιά. Η συναυλία θα αρχίσει στις 21:00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, δίπλα στο Αρχαίο Θέατρο της Ζέας, στη Χαριλάου Τρικούπη 31 και συνδιοργανώνουν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, μαζί με τον Σύλλογο «Φίλοι Αρχαιολογικού Μουσείου και Αρχαιολογικών Χώρων – Μνημείων Πειραιά»

Στη βραδιά συμμετέχουν το Κουαρτέτο Εγχόρδων «ΑΕΝΑΟΝ» της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και η μεσόφωνος Ιωάννα Φόρτη. Το μουσικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει έργα των Giacomo Puccini, Samuel Barber, Franz Schubert, Ottorino Respighi και Claude Debussy, τα οποία θα συνδυαστούν με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Στο Κουαρτέτο Εγχόρδων συμμετέχουν ο Γιώργος Μάνδυλας στο βιολί, ο Βασίλης Σούκας στο βιολί, ο Αντίλοχος Τρανός στη βιόλα και ο Αστέριος Πούφτης στο βιολοντσέλο.

Η είσοδος στη μουσική εκδήλωση είναι ελεύθερη και η προσέλευση του κοινού θα ξεκινήσει στις 20:30. Οι επισκέπτες θα πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζουν ότι ο εσωτερικός εκθεσιακός χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά δεν θα είναι επισκέψιμος κατά τη διάρκεια της βραδιάς.