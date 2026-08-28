Τα ζώδια σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα αστρολογικό τοπίο που χαρακτηρίζεται από έντονες πλανητικές πιέσεις, καθώς ο Ήλιος και ο Ερμής από την Παρθένο σχηματίζουν τετράγωνα με τον Ουρανό, ενώ η παράλληλη παρουσία της Σελήνης και του Άρη στους Ιχθύες διαμορφώνει συνθήκες που απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς.

Κριός

Δεν φοβάσαι να ταράξεις τα νερά, αγαπητέ Κριέ, όμως κάποιες φορές σου λείπει η αυτοσυγκράτηση που χρειάζεται για να επιλέξεις την κατάλληλη στιγμή. Καθώς ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο σχηματίζουν δύσκολες όψεις τετραγώνου με τον Ουρανό, οι παρορμητικές κινήσεις δεν θα λειτουργήσουν υπέρ σου.

Η αντίληψή σου οξύνεται και παρατηρείς ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες γύρω σου. Στην προσπάθειά σου να διαχειριστείς καταστάσεις που σε κατακλύζουν, μπορεί να μιλήσεις χωρίς να σκεφτείς τις συνέπειες. Κάποιοι μπορεί να πληγωθούν ή μια προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη να καθυστερήσει, επειδή οι γύρω σου θα χρειαστεί να διαχειριστούν απόψεις που δεν περίμεναν να ακούσουν.

Υπάρχει, όμως, και ένας διαφορετικός δρόμος, καθώς η Σελήνη και ο Άρης στους Ιχθύες σε ευνοούν, αρκεί να αποφύγεις την υπερβολική προβολή. Αξιοποίησε δημιουργικά τις σκέψεις και τις ιδέες σου δουλεύοντας αθόρυβα πάνω στους στόχους σου, μακριά από τα βλέμματα των άλλων.

Ταύρος

Ενθουσιάζεσαι εύκολα και νιώθεις έντονα την ανάγκη να ακολουθήσεις τον δικό σου δρόμο, αγαπητέ Ταύρε. Υπάρχει όμως μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο να ακούς την εσωτερική σου φωνή και στο να θέτεις σε κίνδυνο όσα έχεις ήδη καταφέρει να χτίσεις.

Με τον Ήλιο και τον Ερμή στην Παρθένο να σχηματίζουν τετράγωνο με τον Ουρανό, προσπάθησε να μην αφήσεις αποφάσεις που παίρνονται εν θερμώ να κλονίσουν τις βάσεις σου. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στη συναισθηματική σου κατάσταση, κυρίως όταν πρόκειται για αγαπημένα πρόσωπα ή για σημαντικές αγορές.

Ο ενθουσιασμός και η προσμονή μπορεί να μοιάζουν με ένστικτο, κάνοντάς σε να αγνοήσεις προειδοποιητικά σημάδια. Αν αισθανθείς ότι χάνεις την καθαρή σου κρίση ή ότι η καρδιά σου χτυπά πιο δυνατά, πάρε το ως ένδειξη ότι χρειάζεσαι μια παύση για να επανεξετάσεις τις επιλογές σου. Αν δεν ξέρεις ποιο δρόμο να ακολουθήσεις, μίλησε με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι και έχει τη σοφία να σε συμβουλεύσει, όσο η Σελήνη και ο Άρης στους Ιχθύες συνεργάζονται αρμονικά.

Δίδυμοι

Μην παίρνεις κατάκαρδα όλα όσα ακούς, αγαπητέ Δίδυμε. Πολλά μπορεί να παρερμηνευτούν, καθώς ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο σχηματίζουν τετράγωνο με τον Ουρανό, δημιουργώντας ένα φορτισμένο και κάπως παράλογο κλίμα.

Άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σου μπορεί να αντιδράσουν υπερβολικά και να φορτώσουν άδικα πάνω σου δικά τους προβλήματα. Ίσως υπάρχει κάποια αλήθεια σε όσα σου επισημαίνουν, όμως ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται μια κριτική έχει επίσης σημασία.

Αν νιώσεις ότι κάποιος σου φέρεται άσχημα, κράτησε την ψυχραιμία σου και επίλεξε να μην κατέβεις στο ίδιο επίπεδο. Θα μπορέσεις να περιορίσεις ευκολότερα τις εντάσεις αν αντιμετωπίσεις μια δύσκολη συζήτηση με ήρεμη αλλά σταθερή στάση, ιδιαίτερα καθώς η Σελήνη και ο Άρης στους Ιχθύες σχηματίζουν μια ευνοϊκή όψη.

Καρκίνος

Η διάθεσή σου για εξερεύνηση ενισχύεται, καθώς η Σελήνη και ο Άρης στους Ιχθύες συναντώνται σε μια θετική επιρροή, αγαπητέ Καρκίνε. Θέλεις να κατανοήσεις καλύτερα τον κόσμο γύρω σου και τους ανθρώπους που αποτελούν μέρος του, γι’ αυτό και θα κάνεις ουσιαστικές ερωτήσεις. Δεν είναι βέβαιο, όμως, ότι όλες οι απαντήσεις που θα πάρεις θα σου αρέσουν.

Οι δύσκολες όψεις του Ήλιου και του Ερμή στην Παρθένο με τον Ουρανό δημιουργούν ένα πιο ευερέθιστο κλίμα. Μια συζήτηση που εσύ θεωρείς ενδιαφέρουσα μπορεί να εκληφθεί από τους άλλους ως ενοχλητική ή περιττή.

Πριν ανοίξεις μια κουβέντα, προσπάθησε να καταλάβεις το κλίμα που επικρατεί γύρω σου, ώστε να αποφύγεις παρεξηγήσεις και απογοητεύσεις. Αναζήτησε ανθρώπους που μπορούν να ακολουθήσουν τον ενθουσιασμό και τον ρυθμό σου και είναι πιθανό να βρεις έναν πρόθυμο συνομιλητή.

Λέων

Οι επιφανειακές επαφές δεν σε ικανοποιούν, αγαπητέ Λέοντα, καθώς η Σελήνη και ο Άρης στους Ιχθύες ενισχύουν την ανάγκη σου για ουσιαστικότερη επικοινωνία. Την ίδια στιγμή, τα δύσκολα τετράγωνα του Ήλιου και του Ερμή στην Παρθένο με τον Ουρανό κάνουν όλο και πιο δύσκολο να παραμείνεις σε καταστάσεις ή συζητήσεις που σε αφήνουν αδιάφορο.

Στην προσπάθειά σου να αλλάξεις τα δεδομένα, υπάρχει κίνδυνος να φανείς παρορμητικός, αδιάκριτος ή ακόμη και αγενής. Αντί να προσπαθήσεις να γκρεμίσεις τις αποστάσεις ανάμεσα σε εσένα και ανθρώπους με τους οποίους δεν υπάρχει ακόμη ουσιαστική σύνδεση, κάνε ένα βήμα πίσω και παρατήρησε ποιοι είναι εκείνοι που δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για σένα.

Μην φοβηθείς να παραμείνεις λίγο στο περιθώριο, παρατηρώντας τον χώρο και εντοπίζοντας ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Με διακριτικά αλλά ξεκάθαρα σήματα μπορεί να δημιουργηθούν αληθινές σχέσεις.

Παρθένος

Μια ξαφνική σειρά εμποδίων μπορεί να σε εκνευρίσει, αγαπητέ Παρθένε. Καθώς ο Ήλιος και ο Ερμής σχηματίζουν δύσκολες όψεις με τον Ουρανό, η πρόοδος μπορεί κάποια στιγμή να σου φαίνεται σχεδόν αδύνατη. Κάθε νέο εμπόδιο θα μοιάζει πιο ενοχλητικό από το προηγούμενο, όμως αν συνεχίσεις να πιέζεις τις καταστάσεις ενώ βρίσκεσαι ήδη στα όριά σου, το πιθανότερο είναι να δημιουργήσεις ακόμη περισσότερα προβλήματα.

Όταν προκύπτουν αναποδιές, κάνε ένα βήμα πίσω, πάρε μια ανάσα και καθάρισε το μυαλό σου. Μερικές στιγμές ηρεμίας μπορούν να σε βοηθήσουν να βρεις λύσεις που είναι ρεαλιστικές και μπορούν να διατηρηθούν στον χρόνο.

Αν χρειάζεσαι επιπλέον ενθάρρυνση, αναζήτησε τους ανθρώπους που πιστεύουν περισσότερο σε σένα, καθώς η Σελήνη και ο Άρης στους Ιχθύες δημιουργούν μια δυναμική που μπορεί να σου δώσει νέα ώθηση.

Ζυγός

Η φαντασία σου βρίσκεται σε ιδιαίτερα δημιουργική φάση, καθώς ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο σχηματίζουν τετράγωνο με τον Ουρανό. Άφησε τις νέες ιδέες να έρθουν και αξιοποίησέ τες, χωρίς όμως να χάσεις από τα μάτια σου τις υποχρεώσεις που περιμένουν να ολοκληρωθούν.

Μπορεί να μπεις στον πειρασμό να αφήσεις πρόωρα στην άκρη τη δουλειά και να κινηθείς σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, όμως ό,τι μείνει στη μέση είναι πιθανό να επιστρέψει αργότερα, και μάλιστα σε μια στιγμή που δεν θα σε βολεύει.

Η αρμονική σύνδεση της Σελήνης με τον Άρη στους Ιχθύες μπορεί να αυξήσει την παρουσία σου στον επαγγελματικό χώρο, γι’ αυτό είναι σημαντικό να διατηρήσεις την εικόνα ενός ανθρώπου οργανωμένου, αποτελεσματικού και συνεπούς. Αν δυσκολεύεσαι να παραμείνεις συγκεντρωμένος, συνεργάσου με συναδέλφους που εκτιμάς. Θα μπορέσεις έτσι να αναδείξεις τις ικανότητές σου και παράλληλα να κάνεις τη μέρα να περάσει πιο ευχάριστα.

Σκορπιός

Χρειάζεται προσοχή απέναντι σε ανθρώπους που εμφανίζονται υπερβολικά έντονοι και επιδιώκουν γρήγορα μεγάλη οικειότητα, αγαπητέ Σκορπιέ. Μπορεί να μην φοβάσαι τις δυνατές επαφές, όμως όσο ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο σχηματίζουν τετράγωνο με τον Ουρανό, καλό θα ήταν να είσαι περισσότερο επιφυλακτικός με πρόσωπα που δεν γνωρίζεις καλά.

Η μυστηριώδης παρουσία σου μπορεί να προσελκύσει ανθρώπους που αναζητούν απεγνωσμένα συντροφιά, χωρίς όμως να ξέρουν πώς να διατηρήσουν υγιή όρια στις σχέσεις τους. Μην αφήσεις τη συμπόνια να επηρεάσει την κρίση σου. Να είσαι ευγενικός, αλλά ταυτόχρονα φρόντισε να προστατεύεις τον εαυτό σου.



Το χιούμορ, μια ανάλαφρη συζήτηση ή ένα κοινό ενδιαφέρον μπορούν να λειτουργήσουν ως ασφαλής τρόπος για να γνωρίσεις καλύτερα κάποιον, ενώ η Σελήνη και ο Άρης στους Ιχθύες ευνοούν τη σταδιακή δημιουργία νέων δεσμών.

Τοξότης

Αγαπητέ Τοξότη, άνθρωποι που αγαπάς μπορεί να σου μιλήσουν με τρόπο ιδιαίτερα έντονο και να σου πουν πράγματα που δεν θα ήθελες απαραίτητα να ακούσεις, καθώς ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο σχηματίζουν τετράγωνο με τον Ουρανό.



Ίσως η πρώτη σου αντίδραση να είναι έντονη, όμως προσπάθησε να μην αφήσεις τον εκνευρισμό να σε εμποδίσει να ακούσεις μια συμβουλή που μπορεί τελικά να σου φανεί χρήσιμη. Υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση, αρκεί να συγκρατήσεις τις παρορμήσεις σου, να κάνεις ερωτήσεις και να εξετάσεις προσεκτικά τις επιλογές σου.



Αν χρειάζεσαι μια διαφορετική οπτική, μίλησε σε ανθρώπους που ξέρεις ότι θέλουν πραγματικά το καλό σου. Η Σελήνη και ο Άρης στους Ιχθύες ενισχύουν την ανάγκη σου για στήριξη. Μοιράσου την ένταση και την απογοήτευσή σου με κάποιον που αγαπάς και στη συνέχεια προσπάθησε να βρεις ξανά τον δρόμο σου.

Αιγόκερως

Μπορεί να αισθανθείς ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην ατμόσφαιρα, αγαπητέ Αιγόκερε, καθώς ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο ενεργοποιούν τον Ουρανό. Άνοιξε το βλέμμα σου σε όσα συμβαίνουν γύρω σου και προσπάθησε να παρατηρείς τις συμπτώσεις και τις μικρές συνδέσεις ανάμεσα στα γεγονότα.



Ίσως νιώσεις ότι κάποια πράγματα σε οδηγούν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό το συναίσθημα μπορεί να σου προκαλέσει έντονο ενθουσιασμό, όμως μην απομακρύνεσαι από την πραγματικότητα της καθημερινότητας. Εστίασε στις αισθήσεις σου και έλα σε επαφή με το σώμα σου, ώστε να διατηρήσεις μια πιο ισορροπημένη ματιά στα πράγματα.



Παράλληλα, η αρμονική σχέση της Σελήνης και του Άρη στους Ιχθύες δίνει μεγαλύτερη ένταση στην ερωτική σου ζωή. Απόλαυσε το πάθος, αφέσου στο συναίσθημα και επέτρεψε στις σχέσεις σου είτε να εξελιχθούν είτε να αποκτήσουν μεγαλύτερη σταθερότητα.

Υδροχόος

Κάποιοι άνθρωποι που αγαπάς μπορεί να συμπεριφερθούν με τρόπο που δεν τους έχεις συνηθίσει, αγαπητέ Υδροχόε, καθώς ο Ήλιος και ο Ερμής στην Παρθένο σχηματίζουν τετράγωνο με τον απρόβλεπτο Ουρανό. Προσπάθησε να δείξεις υπομονή απέναντι σε όσους φαίνεται να δυσκολεύονται ή να πειραματίζονται με μια νέα κατεύθυνση στη ζωή τους, καθώς η συγκεκριμένη επιρροή φέρνει στην επιφάνεια έντονη εσωτερική ανησυχία.

Εσύ και οι πιο κοντινοί σου άνθρωποι πιθανότατα έχετε προσωπικά ζητήματα που χρειάζονται χρόνο και διάθεση για να αντιμετωπιστούν. Η αποδοχή και η κατανόηση μπορούν να βοηθήσουν όλους να λειτουργήσουν καλύτερα.



Την ίδια στιγμή, η θετική όψη της Σελήνης με τον Άρη στους Ιχθύες αναδεικνύει την οργανωτική και αποτελεσματική πλευρά σου. Διάλεξε έναν συγκεκριμένο στόχο και στη συνέχεια φτιάξε ένα πρακτικό πλάνο με τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσεις για να τον πετύχεις.

Ιχθύες

Μπορεί να σου δίνεται η εντύπωση ότι κανείς γύρω σου δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του, αγαπητέ Ιχθύ. Το δύσκολο τετράγωνο του Ήλιου και του Ερμή στην Παρθένο φέρνει στην επιφάνεια ένταση που είχε συσσωρευτεί και δεν μπορούσε πλέον να μείνει κρυφή. Το κλίμα μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενες αντιδράσεις, παράξενες επιλογές και μια γενικότερη αίσθηση ότι η καθημερινότητα έχει βγει από την πορεία της.

Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις κάθε εξέλιξη. Αποδέξου ότι κάποια πράγματα χρειάζονται χρόνο και εμπιστεύσου την ικανότητα τη δική σου και των ανθρώπων γύρω σου να επαναφέρουν τις ισορροπίες.

Παράλληλα, δεν θα έχεις ιδιαίτερο περιθώριο να ασχολείσαι με τα προβλήματα των άλλων, καθώς η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου και σχηματίζει όψη με τον δυναμικό Άρη. Βρίσκεσαι σε μια ξεχωριστή θέση για να αποδείξεις τι μπορείς να κάνεις. Μην αφήσεις άσχετους περισπασμούς να σε απομακρύνουν από αυτό που πραγματικά αξίζει την προσοχή σου.