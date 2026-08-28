Την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Νίκος Καρανίκας, αποκαλώντας τη βουλευτή «ινφλουένσερ του ΣΥΡΙΖΑ» και λέγοντας ότι είναι «ακατάλληλη για προεδρείο».

«Είναι λογικό η ΝΔ να μην στηρίξει μια τέτοια πρόταση», σημειώνει ακόμη.

Η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Ακατάλληλη για προεδρείο»

Η επιλογή της ινφλουένσερ του ΣΥΡΙΖΑ που είναι γνωστή για την εχθροπάθεια και τοξικότητά της και πριν λίγες βδομάδες δήλωνε ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν γίνεται να την προτείνουν για αντιπρόεδρο της Βουλής.

Ας σκεφτούμε πολιτικά και θεσμικά όσοι και όσες είμαστε με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και τους θεσμούς.

Η συγκεκριμένη είναι γνωστή στο πανελλήνιο μέσα από τις αναρτήσεις της που χαρακτηρίζονται από εχθροπάθεια, μίσος και μπόλικο μισογυνισμό.

Αλλά ας πάρουμε ως ταπεραμέντο της ινφλουένσερ κατάστασης την εχθροπάθειά της προς την κυβέρνηση και τα στελέχη της.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται να έχεις στο προεδρείο της Βουλής μία που δηλώνει ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του ΠτΔ.

Συμφωνείς δεν συμφωνείς με αυτήν την επιλογή για ΠτΔ δεν επιτρέπεται η δήλωση αυτή αν φιλοδοξείς να γίνεις αντιπρόεδρος της Βουλής.

Είναι λογικό η ΝΔ να μην στηρίξει μια τέτοια πρόταση.

Όπως είδαμε όμως η απούσα επί της ουσίας αντιπολίτευση συσπειρώθηκε και βρήκε αφορμή να επιτεθεί στον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που είπαν το πολιτικά αυτονόητο για έναν θεσμό.

Τόση σύμπνοια στην αντιπολίτευση για την ενέργεια, την εκπαίδευση, την ακρίβεια και τις Ανεξάρτητες Αρχές που αλωνίζουν δεν είδαμε.

Δυστυχώς, κάτι τέτοια επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση και είναι αναξιόπιστη με τις επιλογές της.