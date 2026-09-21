Λίγα 24ωρα μετά την αποφυλάκισή του, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας 21/9 ότι στηρίζει τη «Συμμαχία Ελλήνων». «Η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμες απειλές και εθνικούς κινδύνους. Είναι απαραίτητη η παρουσία στην πολιτική ζωή ενός γνήσιου εθνικού κόμματος, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ», ανέφερε αρχικά στο μήνυμά του ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το κόμμα αυτό υπάρχει», είναι η «Συμμαχία Ελλήνων», η οποία ιδρύθηκε «νομίμως το 2025», ενώ το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Ο ίδιος έκανε λόγο για το κόμμα ως «εθνικό και δημοκρατικό» και υποστήριξε ότι διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα.

«Η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές», τόνισε στη δήλωσή του ο Ηλίας Κασιδιάρης.

«Κατόπιν επίσημης αλληλογραφίας των βουλευτών της με τον ΟΑΣΕ, τον ισχυρότερο διεθνή οργανισμό για τη διασφάλιση των ελεύθερων εκλογών σε κράτη μέλη του ΟΗΕ, κοινοποιήθηκε η επίσημη έκθεση κόλαφος για τις ελληνικές εκλογές, η οποία καταδικάζει τις αντισυνταγματικές τροπολογίες αποκλεισμού κομμάτων, χρησιμοποιώντας ορολογία καταπέλτη για τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες που οδήγησαν στον αποκλεισμό του κόμματος Έλληνες, κάνοντας λόγο για υπονόμευση των αρχών του κράτους δικαίου, άσκηση κρατικής πίεσης στο δικαστικό σώμα, κίνδυνο αφαίρεσης εφαρμογής διατάξεων, στέρηση δημόσιας διαβούλευσης και πολιτικής συναίνεσης και συνιστώντας αυστηρά στην κυβέρνηση να μειώσει στο ελάχιστο τους περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι», ανέφερε στη συνέχεια.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας στις επόμενες εκλογές, ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε: «Σε ό,τι αφορά τη δική μου υποψηφιότητα, και επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής: το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου», δήλωσε.