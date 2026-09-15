Αποφυλακίστηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 15/9 ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτισε την ποινή που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Η στιγμή της αποφυλάκισης:

Στις πρώτες δηλώσεις, μετά την αποφυλάκισή του, ο Ηλίας Κασιδιάρης σχετικά με την κάθοδό του στην πολιτική και όσα δηλώνουν πολιτικοί σχολίασε: «Είχα δώσει τον λόγο μου πως, μόλις περάσω αυτή την πύλη, δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Κι απ’ ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο, ισχυρό, εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Βλέπω όλες αυτές τις μέρες τους πολιτικούς πώς κλαίγονται και συνωμοτούν και λένε ότι δεν θα μου επιτρέψουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως, στη Δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι πολίτες».

Οι πρώτες δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη μετά την έξοδο από τις φυλακές:

Αξίζει να σημειωθεί ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες υποστηρικτές του, που τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Βρέθηκε φόρμουλα για την κάθοδό του, λέει η δικηγόρος του

Έξω από τις φυλακές Δομοκού, δηλώσεις έκανε και η συνήγορος υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή, η οποία τόνισε τα εξής: «Εμείς θα προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο για την τελεσίδικη αυτή απόφαση ενοχής, η οποία θεωρούμε ότι έχει νομικά σφάλματα και θα διεκδικήσουμε την οριστική απαλλαγή του στον τρίτο βαθμό εθνικής δικαιοδοσίας. Ήδη έχουμε προσφύγει στα διεθνή όργανα του ΟΗΕ για την καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε διαβάσει την απαγορευτική τροπολογία για την οποία γίνεται λόγος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σίγουρη η κάθοδος του κ. Κασιδιάρη με μια νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή, η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 2023».

Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 η ίδια σημείωσε ότι «ο κ. Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να “κατέβει” με άλλο πολιτικό σχηματισμό».

«Αναφέρομαι σε υφιστάμενη, μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές – όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα», πρόσθεσε.

«Ο κ. Κασιδιάρης», διευκρίνισε η κυρία Πανταζή, «είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη ΝΔ, ούτε έχει ή θα έχει καμία σχέση με το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν επαφές με το κόμμα της Νίκης, ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου».

«Ο κ. Κασιδιάρης», είπε η συνήγορος υπεράσπισής του, «παρά τα 7 χρόνια άδικης φυλάκισης παραμένει δημοσκοπικά σταθερός άνω του 7%, με 8%. Θα είναι υποκριτικό να μη θεωρείται ηγετική πολιτική φυσιογνωμία, ωστόσο τον Άρειο Πάγο τον ενδιαφέρει περισσότερο η κρυφή ηγεσία, αλλά η περίπτωσή του δεν είναι τέτοια. Οι άνθρωποι με τον οποίους θα συνεργαστεί θα είναι ομοϊδεάτες, θα ανήκουν στη συντηρητική δεξιά και ακροδεξιά με κυρίαρχα θέματα την ακρίβεια και το μεταναστευτικό».