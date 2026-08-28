Ξεχάστε για λίγο τους δημοφιλείς προορισμούς της Γερμανίας, όπως το Βερολίνο, το Μόναχο και την Κολωνία με τις ορδές των τουριστών, και ανακαλύψτε την ανόθευτη μαγεία της χώρας στην κοιλάδα του ποταμού Μοζέλα, με επίκεντρο το ονειρικό Κόχεμ.

Με σήμα κατατεθέν το εντυπωσιακό κάστρο Reichsburg, τα μεσαιωνικά σπίτια και τα παγκοσμίου φήμης κρασιά Riesling, αυτή η μικρή πόλη αποδεικνύει ότι οι καλύτερες ταξιδιωτικές εκπλήξεις κρύβονται στην επαρχία. Αν και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα τουριστικά θέρετρα της Ρηνανίας, το Κόχεμ καταφέρνει να διατηρεί αναλλοίωτη τη γραφικότητά του, ενώ θεωρείται δικαίως ένας από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς στον κόσμο.

Τι αξίζει να δείτε και να κάνετε στο Κόχεμ

Σήμα κατατεθέν της πόλης είναι το «στολίδι» της, το επιβλητικό Κάστρο Reichsburg, το οποίο δεσπόζει μεγαλοπρεπώς πάνω από το Κόχεμ. Παρά την καταστροφή του τον 17ο αιώνα από τα στρατεύματα του Λουδοβίκου ΙΔ’, αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες του κατά τον 19ο αιώνα σε νεογοτθικό στιλ, και σήμερα προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική ξενάγηση σε αίθουσες γεμάτες μεσαιωνικούς θησαυρούς, πανοπλίες και αναγεννησιακά έπιπλα, καθώς και μια συγκλονιστική θέα προς τον ποταμό Μοζέλα.

Ο επισκέπτης χάνεται, όμως, και στη μαγεία της Παλιάς Πόλης (Altstadt), η οποία μοιάζει με υπαίθριο μουσείο αρχιτεκτονικής. Η καρδιά της χτυπά στην ιστορική κεντρική πλατεία της αγοράς (Marktplatz) με το μπαρόκ Δημαρχείο και το εντυπωσιακό σιντριβάνι του Αγίου Μαρτίνου, ενώ ολόγυρα ορθώνονται τα περίφημα μεσαιωνικά σπίτια με ξυλοδεσιές. Στην ίδια περιοχή, η καθολική εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου με το χαρακτηριστικό της καμπαναριό αποτελεί σημείο αναφοράς, ενώ τα εναπομείναντα τμήματα του παλιού τείχους της πόλης, όπως οι πύλες Enderttor και Balduinstor, μαρτυρούν το οχυρωματικό παρελθόν του τόπου.

Για όσους αναζητούν την καλύτερη πανοραμική θέα της κοιλάδας, η ανάβαση με το παραδοσιακό ανοιχτό τελεφερίκ είναι μια εμπειρία που δεν χάνεται. Το τελεφερίκ οδηγεί στο παρατηρητήριο Pinnerkreuz, μια τοποθεσία που κόβει την ανάσα, προσφέροντας το ιδανικό σημείο για φωτογραφίες. Η γνωριμία με το Κόχεμ ολοκληρώνεται ιδανικά στις όχθες του ποταμού. Η παραποτάμια περατζάδα είναι το ιδανικό μέρος για έναν χαλαρό περίπατο, ενώ από τις προβλήτες της ξεκινούν καθημερινά οι δημοφιλείς κρουαζιέρες, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική, πλωτή οπτική των αμπελώνων και των γύρω χωριών.

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