Αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς στην Ευρώπη που συνδυάζει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, με τα εμβληματικά ιστορικά μνημεία και το μοναδικό φυσικό τοπίο. Ο λόγος για το Εδιμβούργο, την πρωτεύουσα της Σκωτίας, που προσφέρει μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία για κάθε είδους επισκέπτη.

Αποτελεί, όμως, και τον απόλυτο city break προορισμό. Εξάλλου, το Εδιμβούργο είναι μία πόλη που σφύζει από ζωή, διάσημο για τα διεθνή φεστιβάλ, αλλά και τις γαστρονομικές εκπλήξεις. Ωστόσο, το «δυνατό» του σημείο είναι τα εμβληματικά του μνημεία και αξιοθέατα. Αν βρεθείτε, λοιπόν, στην πρωτεύουσα της Σκωτίας, θα εντυπωσιαστείτε σίγουρα, με τα αξιοθέατά του, εκ των οποίων τα πέντε ξεχωρίζουν πραγματικά.

Το κάστρο του Εδιμβούργου: Περήφανα τοποθετημένο πάνω από τους κατάφυτους κήπους της πόλης, αυτό το εντυπωσιακό κτίσμα αιχμαλωτίζει τις καρδιές τόσο των ντόπιων, όσο και των επισκεπτών. Τα καλύτερα σημεία για να το θαυμάσετε από μακριά είναι η Grassmarket ή ακριβώς έξω από τον σταθμό Waverley, ενώ η θέα από το κάστρο είναι κάτι παραπάνω από μαγευτική.

Περήφανα τοποθετημένο πάνω από τους κατάφυτους κήπους της πόλης, αυτό το εντυπωσιακό κτίσμα αιχμαλωτίζει τις καρδιές τόσο των ντόπιων, όσο και των επισκεπτών. Τα καλύτερα σημεία για να το θαυμάσετε από μακριά είναι η Grassmarket ή ακριβώς έξω από τον σταθμό Waverley, ενώ η θέα από το κάστρο είναι κάτι παραπάνω από μαγευτική. Λόφος Calton: Στην κορυφή του λόφου θα βρείτε το Μνημείο Nelson και το Εθνικό Μνημείο, μια ημιτελή ακρόπολη, η οποία είναι περισσότερο γνωστή με το τοπικό ψευδώνυμο της «η ντροπή του Εδιμβούργου». Μπορεί να θεωρείται ως αποτυχία κάποιων αρχιτεκτονικών προσπαθειών, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα δημοφιλές μέρος για να τραβήξετε μερικές φανταστικές φωτογραφίες.

Στην κορυφή του λόφου θα βρείτε το Μνημείο Nelson και το Εθνικό Μνημείο, μια ημιτελή ακρόπολη, η οποία είναι περισσότερο γνωστή με το τοπικό ψευδώνυμο της «η ντροπή του Εδιμβούργου». Μπορεί να θεωρείται ως αποτυχία κάποιων αρχιτεκτονικών προσπαθειών, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα δημοφιλές μέρος για να τραβήξετε μερικές φανταστικές φωτογραφίες. Royal Mile: Ο περίφημος δρόμος Royal Mile του Εδιμβούργου, εκτείνεται μεταξύ του κάστρου και του Κοινοβουλίου της Σκωτίας. Βρίσκεται στην παλιά πόλη και κατά μήκος του είναι χτισμένα όμορφα πέτρινα κτίρια. Είναι μια πολυσύχναστη περιοχή, με κύριο αξιοθέατο τον Καθεδρικό του St Giles, μια θαυμάσια γοτθική εκκλησία με ένα εντυπωσιακό κωδωνοστάσιο.

Ο περίφημος δρόμος Royal Mile του Εδιμβούργου, εκτείνεται μεταξύ του κάστρου και του Κοινοβουλίου της Σκωτίας. Βρίσκεται στην παλιά πόλη και κατά μήκος του είναι χτισμένα όμορφα πέτρινα κτίρια. Είναι μια πολυσύχναστη περιοχή, με κύριο αξιοθέατο τον Καθεδρικό του St Giles, μια θαυμάσια γοτθική εκκλησία με ένα εντυπωσιακό κωδωνοστάσιο. Οδός Victoria και Grassmarket: Αυτός ο κατηφορικός δρόμος με τα βαμμένα με έντονα χρώματα κτίρια προσφέρει μια υπέροχη ευκαιρία για βόλτα σε στιλάτα καταστήματα και καφετέριες. Οδηγεί στην Grassmarket, με τις μεγάλες παμπ και τα εστιατόρια.

Αυτός ο κατηφορικός δρόμος με τα βαμμένα με έντονα χρώματα κτίρια προσφέρει μια υπέροχη ευκαιρία για βόλτα σε στιλάτα καταστήματα και καφετέριες. Οδηγεί στην Grassmarket, με τις μεγάλες παμπ και τα εστιατόρια. Εθνική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης: Μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στις φανταστικές εκθέσεις της Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης του Εδιμβούργου, επισκεφθείτε τον περιβάλλοντα χώρο, με τον εντυπωσιακό κήπο που θυμίζει κύματα, σύννεφα και γεωλογικούς σχηματισμούς.

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