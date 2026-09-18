Η Μάλτα ήταν πάντα μέσα στα ταξιδιωτικά μου πλάνα. Η μεσαιωνική της γοητεία, η ξεχωριστή αρχιτεκτονική της, αλλά και η πλούσια ιστορία της αποτελούσαν ισχυρά κίνητρα για μια επίσκεψη. Τελικά, η επιθυμία αυτή έγινε πραγματικότητα και μάλιστα δύο φορές μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Φυσικά, αρκετά ήταν τα σημεία που δεν κατάφερα να εξερευνήσω την πρώτη φορά. Άλλωστε, όταν φτάνει κανείς για πρώτη φορά σε έναν τόπο, είναι φυσικό να επικεντρώνεται στα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά του αξιοθέατα, αφήνοντας για μια επόμενη επίσκεψη εκείνες τις μικρότερες, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσες γωνιές που περιμένουν να αποκαλυφθούν.

Έμεινα και τις δύο φορές στη Βαλέτα. Αν κάτι με εντυπωσίασε σε αυτήν τη μικρή πόλη, ήταν η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της. Και ιδιαίτερα κάτι που μου τράβηξε έντονα το βλέμμα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Περπατώντας με έναν καφέ και ένα imqaret -μαλτέζικη λιχουδιά- στο χέρι, χαζεύοντας τα κτήρια το βλέμμα τραβά κάτι πολύ χαρακτηριστικό: τα πολύχρωμα ξύλινα μπαλκονάκια που μοιάζουν να κρέμονται σαν στολίδια πάνω από τα πλακόστρωτα στενά.

Από τη Βαλέτα μέχρι τη Μντίνα και τις Τρεις Πόλεις, αυτές οι πανέμορφες κατασκευές αποτελούν το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο της μαλτέζικης αρχιτεκτονικής.

Γνωστά στην τοπική γλώσσα ως gallariji (gallarija στον ενικό) αυτά τα κλειστά ξύλινα μπαλκονάκια αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή διακοσμητική προσθήκη.

Οι ρίζες, ο σχεδιασμός και ο σκοπός τους αποκαλύπτουν ένα συναρπαστικό κράμα μεσογειακών επιρροών και πρακτικών λύσεων προσαρμοσμένων στο κλίμα και την αστική ζωή της Μάλτας.

Η προέλευση του μαλτέζικου μπαλκονιού

Αν και σήμερα αυτά τα μπαλκονάκια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη Μάλτα, δεν αποτελούσε πάντα μέρος της αρχιτεκτονικής της νησιωτικής χώρας.

Ιστορικοί πίνακες της Βαλέτας δείχνουν, ότι τα ξύλινα αυτά μπαλκόνια δεν υπήρχαν πριν από τα τέλη του 17ου αιώνα. Ένα από τα παλαιότερα καταγεγραμμένα παραδείγματα χρονολογείται περίπου στο 1675, κοντά στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Βαλέτα.

Το 1679, ο Sieur de Bachelier αναφέρει στην περιγραφή του για το παλάτι: «Ένα γυάλινο μπαλκόνι αγκαλιάζει όλα τα δωμάτια αυτής της πλευράς του κτιρίου. Εκεί ο σημερινός Μέγας Μάγιστρος περιδιαβαίνει αθέατος, αντλώντας από τον περίπατό του μια πλήρη εικόνα όσων διαδραματίζονται στις δύο πλατείες, μπροστά και στο πλάι του παλατιού του. Αν δει δύο ιππότες να βαδίζουν πλάι πλάι, γνωρίζει αμέσως τις σκέψεις τους και το θέμα της συζήτησής τους, γιατί έχει τη δύναμη να διαβάζει τον νου όλων όσοι βρίσκονται υπό την εξουσία του, καθώς και να αποκαλύπτει τις μυστικές πρακτικές που κινούν τις ίντριγκές τους».

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, καθώς η μπαρόκ αρχιτεκτινική διαδόθηκε σε όλο το νησί, τα κλειστά μπαλκόνια άρχισαν να πληθαίνουν, ειδικά στην πρωτεύουσα και στις πόλεις – λιμάνια. Με τον καιρό εξελίχθηκαν σε ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο, που θα αποτελούσε χαρακτηριστικό γνώρισμα του μαλτέζικου αστικού τοπίου.

Το design των Gallariji πιστεύεται, ότι αποτελεί μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ που συναντά κανείς σε όλη τη Μεσόγειο. Οι ιστορικοί συχνά εντοπίζουν τις επιρροές στις παραδοσιακές αραβικές mashrabiya σε συνδυασμό με ευρωπαϊκά αρχιτεκτονικά στοιχεία που εισήχθησαν κατά τις περιόδους ισπανικής, σικελικής και αργότερα βρετανικής επιρροής. Με την πάροδο του χρόνου, η Μάλτα μετέτρεψε αυτές τις επιρροές σε κάτι εντελώς δικό της.

Μία κατακευή υψηλής πρακτικής και… κοινωνικής αξίας

Ενώ τα πολύχρωμα μπακονάκια προσθέτουν μία γοητευτική εικαστική πινελιά στις πόλεις της Μάλτας, οι πραγματικοί λόγοι δημιουργίας τους ήταν καθαρά πρακτικοί. Ο σχεδιασμός επέτρεπε τον αέρα να εισχωρεί στο σπίτι, δροσίζοντάς το κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και η ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία κάνουν τις συνθήκες αρκετά δύσκολες. Την ίδια στιγμή, φιλτράριζαν το φως του ήλιου μειώνοντας τη θερμοκρασία συνολικά στο κτήριο.

Παράλληλα, τα κλειστά αυτά ξύλινα μπαλκονάκια επέτρεπαν στους ενοίκους του σπιτιού να παρατηρούν τη δραστηριότητα στους δρόμους, διατηρώντας την ιδιωτικότητά τους. Στους στενούς δρόμους της Μάλτας έγιναν ένα είδος σημείου… κοινωνικής παρατήρησης, από όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να παρακολουθούν την καθημερινή ζωή που εξελισσόταν από κάτω τους. Για το χιουμοριστικό της ιστορίας, κατά την περιήγησή μας στο αρχοντικό Casa Rocca στη Βαλέτα ο ξεναγός το αποκάλεσε… “gossip point”, κοινώς ένα ιδανικό σημείο για κουτσομπολιό.

Γιατί είναι πολύχρωμα

Αν κάτι χαρακτηρίζει αυτά τα μπαλκονάκια είναι τα έντονα χρώματά τους. Αποχρώσεις του μπλε, πράσινου, κόκκινου, μπορντώ και κίτρινου είναι οι πιο συνήθεις που βλέπει κανείς επισκεπτόμενος τη Μάλτα, τόσο στις πόλεις, όσο και στα ψαροχώρια της. Εκεί, εκτός από πολύχρωμα, ενδεχομένως να τα δείτε και στολισμένα με λουλούδια.

Μπαλκονάκι στο παραδοσιακό ψαροχώρι Marsaxlokk

Κάποια άλλα διατηρούν φυσικά ξύλινα φινιρίσματα ή πιο διακριτικά χρώματα που εναρμονίζονται με το περιβάλλον του ασβεστόλιθου, όπως στην Μντίνα, την παλιά πρωτεύουσα της Μάλτας, συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αριστοκρατική ατμόσφαιρα της πόλης και την ιστορική πέτρινη αρχιτεκτονική της.

Οι Τρεις Πόλεις προσφέρουν επίσης εξαιρετικά παραδείγματα αυτού του χαρακτηριστικού, συχνά σε πιο ήσυχα οικιστικά περιβάλλοντα, όπου η παραδοσιακή μαλτέζικη ζωή μοιάζει πιο ορατή και αυθεντική.

Όσον αφορά τον έντονο χρωματισμό τους, εξυπηρετούσε κι αυτός έναν σκοπό. Η επίστρωσή βοηθούσε στην προστασία του ξύλου ενάντια στην έκθεση στον ήλιο και τον αλμυρό θαλασσινό αέρα, αποτρέποντας τις γρήγορες φθορές σε ξύλο που δεν έχει υποστεί επεξεργασία.

Με την πάροδο των χρόνων, τα χρώματα έγιναν για τους ιδιοκτήτες των σπιτιών ένας τρόπος να εκφράσουν την ατομικότητά τους και την υπερηφάνεια για τα σπίτι τους. Σε αντίθεση με τον ζεστό και στο χρώμα του μελιού ασβεστόλιθο που χαρακτηρίζει τα κτήρια σε όλη τη Μάλτα, αυτά τα πολύχρωμα μπαλκόνια δίνουν μία ζωηρή πινελιά σε κάθε δρόμο και σοκάκι.

Ένα διαχρονικό σύμβολο της μαλτέζικης ταυτότητας

Σήμερα, αυτά τα μπαλκόνια δεν είναι μουσειακά κομμάτια αποκομμένα από την καθημερινότητα. Παραμένουν μέρος του ζωντανού αστικού τοπίου της Μάλτας, με απλωμένα ρούχα να κρέμονται ακόμα εκεί κοντά, παράθυρα ανοίγουν για συζητήσεις μεταξύ γειτόνων και το φως να μεταμορφώνει το ξύλο και την πέτρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τα πολύχρωμα μπαλκόνια της Μάλτας αποτελούν κάτι περισσότερο από μία αρχιτεκτονική λεπτομέρεια. Είναι σύμβολο της ταυτότητας και τις πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού και αποτυπώνονται σε φωτογραφίες, καλλιτεχνήματα, μαγνητάκια, ακόμη και σε φλιτζανάκια του καφέ.

Πολλά ιστορικά κτίρια συνεχίζουν να διατηρούν και να αποκαθιστούν προσεκτικά αυτά τα μπαλκόνια, διασφαλίζοντας ότι αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό παραμένει μέρος του αρχιτεκτονικού τοπίου της Μάλτας.

Το gallarija προσφέρει κάτι παραπάνω από μια απλή πινελιά χρώματος· αφηγείται μια ιστορία ιστορίας, πολιτισμού και καθημερινής ζωής. Μια μικρή αλλά όμορφη υπενθύμιση του μοναδικού χαρακτήρα της Μάλτας.