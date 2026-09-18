Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά τα οποία βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε τρία άτομα.

Παράλληλα, με τη διαδικασία του αυτοφώρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.

Οι έρευνες των Αρχών αναφορικά με το τι συνέβη συνεχίζονται και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία τα ζώα είχαν βγει από τον κήπο του σπιτιού, όταν 76χρονος δέχτηκε επίθεση και η συγγενής του, την οποία κάλεσε σε βοήθεια, τραυματίστηκε στο χέρι.

Επίσης, 57χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου έγιναν ράμματα στο μηρό της μετά την επίθεση των σκύλων.

Η δικογραφία κάνει λόγο για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή καθώς πριν από περίπου εννέα μήνες και έναν χρόνο προηγήθηκαν παρόμοιες επιθέσεις από σκυλιά της οικογένειας που κυκλοφορούσαν ελεύθερα.