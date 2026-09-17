Δεν είναι από τις δημοφιλείς πόλεις της Γερμανίας, αλλά σίγουρα είναι από τις ωραιότερες που αξίζει να βάλεις στην ταξιδιωτική σου λίστα και δεν θα το μετανιώσεις. Αντίθετα, θα μετανιώσεις που τόσο καιρό δεν είχες επισκεφτεί το γραφικό Σβερίν, με τις λίμνες και το εντυπωσιακό κάστρο του, που είναι από τα ωραιότερα της χώρας.

Η πρωτεύουσα -και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη- του κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας είναι επίσης η παλαιότερη και ιστορικότερη του κρατιδίου. Το κάστρο αποτελεί σήμα κατατεθέν του Σβερίν κι εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του, αλλά και την τοποθεσία του, καθώς περιβάλλεται από λίμνες, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό. Αξίζει να επισκεφθείς το γοτθικό Καθεδρικό Ναό και τις πλατείες Άλτερ Γκάρτεν και Ράταουσπλατς, όπου βρίσκεται και το γοτθικό Δημαρχείο.

Για τους λάτρεις της τέχνης το Κρατικό Μουσείο Τέχνης φιλοξενεί μια μεγάλη συλλογή ολλανδικής ζωγραφικής και αρχαιοτήτων. Το Σβερίν το αποκαλούν και «Φλωρεντία του Βορρά» και όχι τυχαία. Γοτθικά κάστρα, αναγεννησιακά κτίρια, μεσαιωνικές εκκλησίες και επιβλητικά γλυπτά βρίσκονται ανάμεσα σε επτά λίμνες, χαρίζοντας μια ρομαντική νότα στη γραφική αυτή γερμανική πόλη που θα σου «κλέψει» σίγουρα την καρδιά.

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