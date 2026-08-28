Με αρκετή ζέστη θα μας αποχαιρετήσει ο Αύγουστος, καθώς τις επόμενες ημέρες ξεχύνονται πολύ θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής. Ο Σεπτέμβριος θα μπει επίσης με αρκετή ζέστη και ξηρασία, καθώς και αυξομειώσεις των μελτεμιών προς την πλευρά του Αιγαίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών στη χώρα.

Δευτέρα, Τρίτη και στη συνέχεια η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει προς τη δυτική και νότια Ελλάδα κοντά στους 38 με 40 βαθμούς και στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα κοντά στους 36 με 38 βαθμούς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα, οι βοριάδες ενισχύονται και στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι και μετά αναμένεται ένα κύμα αστάθειας στα βόρεια και βορειοανατολικά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Το Meteo κάνει αναφορά στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιοχές οι τιμές είναι οι υψηλότερες του φετινού καλοκαιριού. Όπως επισημαίνεται, παρότι δεν καταγράφονται ιδιαίτερα ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες, αυτό που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη αυτή την περίοδο δεν είναι τόσο η θερμοκρασία καθαυτή, όσο η παρατεταμένη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές υγρασίας, που κάνουν τη ζέστη σχεδόν ανυπόφορη.

Στη δυτική Ελλάδα, η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία άγγιξε ακόμη και τους 46-48°C τις τελευταίες ημέρες. Την Πέμπτη 27 Αυγούστου, η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία καταγράφηκε στο Αιτωλικό, φτάνοντας τους 49,9°C.

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 29-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες καθώς και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Ο καιρός την Κυριακή 30-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά, όπου στα ορεινά πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 31-08-2026

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.