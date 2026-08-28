Ένα ταξίδι έξι ημερών σε τρεις διαφορετικές χώρες πραγματοποίησαν μαζί η Νάντια Μπουλέ και η Μαρία Κωνσταντάκη οι οποίες γέμισαν το άλμπουμ των διακοπών τους με εικόνες από την Αυστρία, την Ιταλία και τη Γερμανία.

Οι φίλες πραγματοποιήσαν ένα road trip στην Ευρώπη και η Νάντια Μπουλέ δημοσίευσε την Πέμπτη 27 Αυγούστου φωτογραφίες από όσα έζησαν κατά τη διάρκεια της εξόρμησής τους.

«6 ημέρες, 3 χώρες. Γέμισαν τα μάτια μας εικόνες με καταπράσινα βουνά, πανέμορφες λίμνες και γραφικά μεσαιωνικά χωριά!», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών της η Νάντια Μπουλέ.

«Στα επόμενα, με ευγνωμοσύνη», πρόσθεσε.