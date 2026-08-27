Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες φέρονται ως αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χείμαρρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.

Στο Νεπάλ, 823 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη βρεθεί, 517 από τους οποίους έχουν ξένη υπηκοότητα, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Στην Κίνα, 558 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, εκ των οποίων 260 ξένοι, η εθνικότητα των οποίων δεν αναφέρεται από τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Καθώς βρίσκεται στο κέντρο των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ είναι δημοφιλής προορισμός πεζοπόρων και αλπινιστών από ολόκληρο τον κόσμο που θέλουν κυρίως να ανέβουν στο όρος Έβερεστ.

Είναι δύσκολο να δοθεί απολογισμός των ατόμων που δεν έχουν εντοπιστεί την επομένη μιας καταστροφής τόσο μεγάλου εύρους, που είναι πιο πιθανό να αυξηθεί παρά να μειωθεί καθώς περνούν οι ώρες. Αυτές οι διακυμάνσεις εξηγούνται επίσης από την παρουσία ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα, από την ταυτοποίηση σορών που αντιστοιχούν σε άτομα που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι, καθώς και από τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή που επλήγη από την καταστροφή.

Ολόκληροι οικισμοί «θάφτηκαν» στη λάσπη, νέος εφιάλτης με λίμνη 2 εκατ. κυβικών μέτρων

Εικόνες που προκαλούν σοκ αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου ορμητικοί χείμαρροι λάσπης και συντρίμμια «κατάπιαν» ολόκληρους οικισμούς μέσα σε λίγα λεπτά.

Η φονική πλημμύρα σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της, αφήνοντας πίσω της νεκρούς, αγνοούμενους και τεράστιες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η αγωνία παραμένει καθώς ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

🇳🇵 🇨🇳 At least 180 people have been killed and nearly 1,500 missing following devastating landslides in #Nepal and #China's autonomous region of #Tibet.



Residents of affected areas are coming to terms with the devastation.



Watch for more ⤵️ pic.twitter.com/Tml5CTx7mB — FRANCE 24 English (@France24_en) August 27, 2026

Νέα απειλή από κατολισθήσεις και λασπορροές

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην επαρχία Γκιρόνγκ της Κίνας, η οποία έχει πληγεί σοβαρά από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Στην περιοχή εξακολουθεί να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για νέες κατολισθήσεις, λασπορροές και αιφνίδιες πλημμύρες, καθώς προβλέπονται ακόμη τρεις ημέρες βροχοπτώσεων.

Τα τεράστια τμήματα εδάφους που έχουν καταρρεύσει έχουν δημιουργήσει ασταθή φυσικά φράγματα, γεγονός που εντείνει τον φόβο για μια νέα καταστροφή.

Λίμνη 2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων σχηματίστηκε από κατολίσθηση

Νέα πλάνα από drone, τα οποία μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, αποκαλύπτουν ένα ακόμη ανησυχητικό φαινόμενο.

Στον κρατήρα που δημιουργήθηκε από προηγούμενη κατολίσθηση έχει σχηματιστεί λίμνη, η οποία, σύμφωνα με το CCTV, φαίνεται να διευρύνεται.

Η λίμνη βρίσκεται κοντά στο λιμάνι Γκιρόνγκ, στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Νεπάλ και Κίνας, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις περιέχει περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Το ακόμη πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η λίμνη έχει ήδη αρχίσει να υπερχειλίζει, αυξάνοντας τους φόβους για νέες λασπορροές και πλημμυρικά φαινόμενα στην ήδη δοκιμαζόμενη περιοχή.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς οι νέες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τα ασταθή εδάφη και τα φυσικά φράγματα που έχουν δημιουργηθεί από τις κατολισθήσεις δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό.

Η καταστροφή στο Νεπάλ και τις γειτονικές περιοχές συνεχίζει να αφήνει πίσω της εικόνες βιβλικής καταστροφής, ενώ ο κίνδυνος για νέα ακραία φαινόμενα παραμένει υψηλός.