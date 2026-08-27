Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δοκίμασε τις δυνάμεις του στο wakeboard κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του στη λίμνη Wörthersee της Νότιας Αυστρίας, δημοσιεύοντας σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στα πλάνα και τις φωτογραφίες που ανάρτησε, ο ηθοποιός και σεναριογράφος εμφανίζεται να κινείται στα γαλαζοπράσινα νερά της αλπικής λίμνης, έχοντας στο υπόβαθρο τη γραφική χερσόνησο της Maria Wörth. Αρχικά κρατά το σχοινί ρυμούλκησης από το σκάφος και με τα δύο χέρια, ενώ στη συνέχεια συνεχίζει την πορεία του αφήνοντας το ένα χέρι, διατηρώντας την ισορροπία του πάνω στη σανίδα για αρκετή ώρα.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος… όσο κρατήσει!!!»

Η περιοχή της Καρινθίας, όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη λίμνη, αποτελεί δημοφιλή προορισμό για θαλάσσια σπορ κατά τους θερινούς μήνες, με τον δημιουργό να επιλέγει το συγκεκριμένο σημείο για την εκπαίδευσή του στο άθλημα.