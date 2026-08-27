Μία ακόμη σοβαρή καταγγελία για την περιπέτεια Έλληνα που ταξίδεψε στην Τουρκία για οδοντιατρικές εργασίες ήρθε στο φως μέσα από την εκπομπή «Live News».

Η γυναίκα που μίλησε στην εκπομπή υποστήριξε ότι ο κουμπάρος της ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 2025 για να βάλει εμφυτεύματα, όμως η υπόθεση εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Όπως ανέφερε, ο 52χρονος κατέληξε να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο με αιμάτωμα στο κεφάλι.

«Καρμπόν η ίδια ιστορία συνέβη και στον κουμπάρο μου πέρσι τον Οκτώβρη», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για την υπόθεση του 53χρονου Αλεξάνδρου, ο οποίος βρίσκεται στην εντατική μετά από οδοντιατρική επέμβαση στην Τουρκία.

Το ταξίδι για τα εμφυτεύματα που εξελίχθηκε σε εφιάλτη

Σύμφωνα με την καταγγελία, στον 52χρονο είχαν παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο οδοντιατρικής θεραπείας σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, το οποίο περιλάμβανε ξενοδοχείο, μετακινήσεις με ιδιωτικό βαν και γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο άνδρας αναχώρησε από την Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου. Την επόμενη ημέρα, όπως περιέγραψε η κουμπάρα του, θα τον παραλάμβαναν από το ξενοδοχείο για να ξεκινήσει η διαδικασία.

«Τη μία μέρα θα του βγάζαν τα δόντια, θα του βάζανε τα εμφυτεύματα την επόμενη και σε τέσσερις μέρες θα τελείωνε όλη η διαδικασία», ανέφερε. Ωστόσο, κάποια στιγμή ο 52χρονος σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις και στα μηνύματα. Η γυναίκα ανησύχησε και επικοινώνησε με την κλινική.

Η απάντηση που έλαβε την άφησε άφωνη. «Πρέπει να με φέρετε σε επαφή με κάποιον δικό του άνθρωπο γιατί έχει πάει στο νοσοκομείο, υπήρξε πρόβλημα», της είπαν, σύμφωνα με την ίδια.

Όταν ρώτησε τι είχε συμβεί, ενημερώθηκε ότι ο άνδρας είχε υποστεί αιμάτωμα στο κεφάλι.

Από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη

Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως τον αδελφό του 52χρονου και ξεκίνησε μία δύσκολη διαδικασία για τον επαναπατρισμό του. Όπως καταγγέλλει, χρειάστηκε να μεσολαβήσουν το ελληνικό προξενείο και το υπουργείο Υγείας, καθώς ο άνδρας δεν μπορούσε να ταξιδέψει με αεροπλάνο.

Τελικά, μεταφέρθηκε οδικώς μέχρι τα σύνορα, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στην Αλεξανδρούπολη.

Συνολικά, σύμφωνα με την καταγγελία, παρέμεινε περίπου 15 ημέρες στην Τουρκία και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε για ακόμη 20 ημέρες στην Αλεξανδρούπολη.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι από το ιδιωτικό νοσοκομείο στην Τουρκία ζητήθηκε ποσό 20.000 ευρώ για τα έξοδα νοσηλείας και τις υπηρεσίες που είχαν μεσολαβήσει.

Δέκα μήνες μετά δεν έχει επανέλθει πλήρως

Παρά το γεγονός ότι έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, ο 52χρονος, σύμφωνα με την κουμπάρα του, δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως.

«Έχει επανέλθει, αλλά είναι με το αιμάτωμα ακόμα, δεν είναι όπως ήταν λειτουργικός όπως ήταν πριν», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι ο άνδρας πλήρωσε τελικά 3.000 ευρώ από τα χρήματα που του ζητήθηκαν.

Γιατί Έλληνες ταξιδεύουν στα Βαλκάνια για οδοντιατρικές εργασίες

Οι καταγγελίες επαναφέρουν στο προσκήνιο το φαινόμενο των Ελλήνων που ταξιδεύουν στην Τουρκία αλλά και σε χώρες των Βαλκανίων προκειμένου να κάνουν οδοντιατρικές εργασίες με χαμηλότερο κόστος.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συνταξιούχου από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή για τη δική του εμπειρία στη Βόρεια Μακεδονία.

Όπως είπε, για μία γέφυρα τριών δοντιών ο οδοντίατρος στην Ελλάδα τού ζήτησε 450 ευρώ, ποσό που δεν μπορούσε να διαθέσει.

Τελικά ταξίδεψε στη Βόρεια Μακεδονία, όπου, όπως ανέφερε, έκανε την ίδια εργασία έναντι 150 ευρώ.

«Δεν φτάνουν τα χρήματα», εξήγησε, προσθέτοντας ότι όταν βρέθηκε στην κλινική είδε, όπως είπε, «τουλάχιστον 15, 20 άτομα Έλληνες».

Οι χαμηλότερες τιμές αποτελούν βασικό κίνητρο για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για οδοντιατρικές εργασίες. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες καταγγελίες αναδεικνύουν και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επεμβατικές θεραπείες και σύνθετες οδοντιατρικές αποκαταστάσεις.

Στο μεταξύ, ο 53χρονος Αλέξανδρος, ο οποίος ταξίδεψε στην Αττάλεια για εμφυτεύματα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή.