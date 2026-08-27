Ο συνθέτης Στέλιος Μαγγιώρος αντέδρασε δημόσια μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, καταγγέλλοντας στάση υποκρισίας από εκπροσώπους της μουσικής βιομηχανίας και του καλλιτεχνικού χώρου.

Οι αιχμές για τη στάση του «κυκλώματος»

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, ο συνθέτης στηλίτευσε τα μηνύματα συμπαράστασης που ακολούθησαν την απώλεια του 57χρονου ερμηνευτή, αναφερόμενος στη διαδρομή του τα τελευταία χρόνια:

«Πόση υποκρισία Θεέ μου; Έφυγε ο Δημήτρης και όλοι οι Καλλιτέχνες, Δημιουργοί, Εταιρίες, θυμηθήκατε το πόσο σπουδαίος Καλλιτέχνης ήταν και το πόσο καλό παιδί. Ο Δημήτρης έφυγε όμως και ήτανε μόλις 57. Τα τελευταία 20 χρόνια, που ήσασταν όλοι εσείς; Που το κ@@οκύκλωμα τον πέταξε και προσπαθούσε να κάνει μια επιτυχία από μια εταιρία; Που περίμενε μια πρόταση από έναν παραγωγό ή επιχειρηματία;»

Οι συνεργασίες και η δισκογραφική πορεία

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο Στέλιος Μαγγιώρος υπογράμμισε τις συνεργασίες που είχε πραγματοποιήσει ο τραγουδιστής με κορυφαίους δημιουργούς στην καριέρα του:

«Ο Δημήτρης ήταν ο μόνος Καλλιτέχνης στην Ελλάδα (Και η Έφη Σαρρή), που ερμήνευσε δισκογραφικά κατά σειρά, όλους τους μεγάλους Δημιουργούς της εποχής. (Φοίβο-Καρβέλα-Θεοφάνους-Καραλή-Κυριάκο Παπαδόπουλο). Ο Φοίβος μάλιστα ξεκίνησε με τον Δημήτρη, αν εξαιρέσεις τον δίσκο της Βίκυς Χαρίτου.»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο συνθέτης απευθύνθηκε εκ νέου σε όσους τοποθετήθηκαν δημόσια τις τελευταίες ώρες:

«So…Τωρα λυπαστε; Αφηστε εμας να στεναχωρηθούμε που τον αγαπήσαμε πραγματικά και εσείς συνεχίστε την μεγάλη καριέρα σας. Μια ανάρτηση είναι για σας ο Δημήτρης για να φανείτε καλοί και μόνο… Καλό ταξίδι Δημήτρη μου και χάρηκα που σε γνώρισα…»