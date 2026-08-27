Σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου προκαλεί η αποκάλυψη ότι κρατούμενος κατάφερε να παραχωρήσει διαδικτυακή συνέντευξη μέσα από πτέρυγα υψίστης ασφαλείας, χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο.

Πρόκειται για τον Τούρκο υπήκοο Τανέρ Τόλγκα Ταρλατσί, γνωστό από τη συμμετοχή του στην τουρκική εκδοχή του «Survivor», ο οποίος εκτίει ποινή δεκαετούς φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές. Βίντεο με τη συνέντευξή του δημοσιεύθηκαν σε δύο μέρη στο YouTube μέσα στον Αύγουστο και συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η συνέντευξη φαίνεται να καταγράφηκε στην Πτέρυγα 10, η οποία χαρακτηρίζεται υψίστης ασφαλείας, διαθέτει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και φιλοξενεί περιορισμένο αριθμό κρατουμένων. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα, οι σωφρονιστικές Αρχές δεν αντιλήφθηκαν άμεσα τι είχε συμβεί και ενημερώθηκαν όταν το υλικό άρχισε να κυκλοφορεί μεταξύ των κρατουμένων.

Η συνέντευξη μέσα από τη φυλακή

Στα βίντεο ο Ταρλατσί εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα και συνομιλεί με παρουσιαστή τουρκικού διαδικτυακού καναλιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφώνου συγκρατουμένου του, γεγονός που επαναφέρει το ερώτημα πώς εξακολουθούν να υπάρχουν και να χρησιμοποιούνται κινητές συσκευές ακόμη και σε χώρους αυξημένης ασφάλειας.

Ο ίδιος προβάλλει μέσα από τη συνέντευξη σειρά ισχυρισμών για τις συνθήκες κράτησής του, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ρατσιστική μεταχείριση και κακομεταχείριση από δεσμοφύλακες και άλλους κρατουμένους.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν προσωπικές καταγγελίες του ίδιου και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Παράλληλα, ζητά την παρέμβαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να αποφυλακιστεί ή να μεταφερθεί στην Τουρκία, ενώ ισχυρίζεται ακόμη ότι έχει επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον Έλον Μασκ.

Η καταδίκη του Ταρλατσί

Ο Ταρλατσί καταδικάστηκε το 2023 από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου για αδικήματα που περιλαμβάνουν βιασμό, στέρηση της ελευθερίας με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση και απειλή βιαιοπραγίας.

Τα αδικήματα αφορούσαν υπόθεση του Απριλίου του 2022 στο Παραλίμνι και το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή δέκα ετών φυλάκισης.

Η υπόθεσή του έφθασε και στο Εφετείο, με την ποινική έφεση υπ’ αριθμόν 238/2023 να καταγράφεται στις αποφάσεις της 16ης Ιουλίου 2026.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή δεν είναι πρωτοφανές.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Σέρβος ισοβίτης Ντέγιαν Λόι, καταδικασμένος για το τετραπλό φονικό της Αγίας Νάπας, είχε επίσης εμφανιστεί σε διαδικτυακό podcast μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές, προκαλώντας τότε αστυνομική έρευνα.

Το νέο επεισόδιο δείχνει ότι το ζήτημα της παράνομης χρήσης κινητών στο σωφρονιστικό ίδρυμα δεν έχει εξαλειφθεί.

Αυστηρές ποινές για τα κινητά στις Φυλακές

Το παράδοξο είναι ότι η νομοθεσία στην Κύπρο έχει ήδη αυστηροποιηθεί.

Από το 2026 η κατοχή, χρήση, εισαγωγή ή εξαγωγή κινητού τηλεφώνου στις Φυλακές αποτελεί ποινικό αδίκημα. Για κρατούμενο ή άλλο πρόσωπο προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως δύο έτη ή πρόστιμο έως 6.000 ευρώ, ενώ για μέλη του προσωπικού οι ποινές μπορούν να φθάσουν τα τρία έτη φυλάκισης και τα 10.000 ευρώ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Κύπρου έχει επιβεβαιώσει ότι είναι ενήμερο για την υπόθεση.

Το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πώς βρέθηκε κινητό τηλέφωνο στα χέρια κρατουμένου.

Είναι πώς ένας κατάδικος σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας κατάφερε να εμφανιστεί σε βίντεο, να δώσει οργανωμένη διαδικτυακή συνέντευξη και το υλικό να παραμείνει δημόσια διαθέσιμο για ημέρες πριν κινητοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχές.