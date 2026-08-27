Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου στη Νάξο, όταν πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Το περιστατικό συνέβη στον κεντρικό δρόμο Χώρας – Αγίου Προκοπίου – Αεροδρομίου, κοντά στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου και το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα και, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο πεζός να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και στο πόδι.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Νάξου, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα, ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.