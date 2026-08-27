Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στο όρος Τύμφη, κοντά στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσβατη και απόκρημνη περιοχή.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί ανατολικά της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέα και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, προκλήθηκε από κεραυνό. Το μέτωπο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση και το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί πεζοπόρο τμήμα με επτά πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κόνιτσας.

Δύσκολη η πρόσβαση στο σημείο

Το βασικό πρόβλημα για τις δυνάμεις πυρόσβεσης είναι η μορφολογία της περιοχής. Η φωτιά καίει σε ορεινό και απόκρημνο τμήμα της Τύμφης, όπου η πρόσβαση με πυροσβεστικά οχήματα είναι περιορισμένη και μεγάλο μέρος της επιχείρησης στηρίζεται σε πεζοπόρες δυνάμεις και εναέρια μέσα.

Μέχρι τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες δεν έχει γίνει γνωστό ότι απειλείται κάποιος οικισμός, ούτε έχει ανακοινωθεί προληπτική εκκένωση κατοικημένης περιοχής.

Η Τύμφη αποτελεί ένα από τα πλέον ορεινά και δύσβατα συγκροτήματα της Ηπείρου, με μεγάλες υψομετρικές διαφορές, χαράδρες και εκτεταμένες δασικές εκτάσεις, στοιχεία που καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητικές τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης όταν εκδηλώνεται φωτιά σε σημεία μακριά από το οδικό δίκτυο.

Το περιστατικό με το πυροσβεστικό ελικόπτερο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης παρουσιάστηκε και πρόβλημα σε μισθωμένο πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποιούσε ρίψεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο κάδος πυρόσβεσης αποκολλήθηκε κατά τη διαδικασία υδροληψίας και ο χειριστής διέκοψε την επιχείρηση, προσγειώνοντας με ασφάλεια το ελικόπτερο σε προσβάσιμο σημείο κοντά στον ποταμό Αώο. Τα δύο μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην Τύμφη συνεχίζεται, με το βάρος να πέφτει τόσο στον περιορισμό του μετώπου όσο και στην αποτροπή εξάπλωσής του λόγω της δύσκολης πρόσβασης στην περιοχή.