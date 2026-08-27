Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας ύστερα από νέο γύρο ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των τοπικών αξιωματούχων του τομέα υγείας.



Όπως ανέφερε το ιατρικό προσωπικό, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο τμήμα του θύλακα, κοντά στην πόλη Καράρα, στοίχισε τη ζωή σε ένα άτομο.



Παράλληλα, σε ξεχωριστό αεροπορικό χτύπημα που στόχευσε κατοικία στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι στην πόλη της Γάζας, ένας ακόμα άνδρας έπεσε νεκρός, επιβαρύνοντας το ήδη έκρυθμο κλίμα που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Σε μια άλλη αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας που έγινε αργότερα σκοτώθηκε ένας οδηγός ανέφεραν.



Ο ισραηλινός στρατός δεν προέβη αμέσως σε σχόλια σχετικά με κανένα από τα περιστατικά.

Περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας της Γάζας, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχουν σκοτωθεί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες, σύμφωνα με ΑΠΕ-ΜΠΕ.