Γνωστή έγινε η 11άδα με την οποία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play off του Europa Conference League.

Μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ, την περασμένη εβδομάδα, οι «πράσινοι» πρέπει να νικήσουν στην Τσεχία για να πάρουν το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης και ο Τζέικομπ Νίστρουπ απέφυγε τις εκπλήξεις.

Ο Δανός προπονητής παρατάσσει το «τριφύλλι» με τον Πένια στο τέρμα, στο δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Κάτρης και στο αριστερό ο Κυριακόπουλος, ενώ το δίδυμο των στόπερ αποτελείται από Φαν Ντρόνγκελεν και Ντε Φράι.

Στο χώρο του κέντρου είναι οι Καμαρά και Τσιριβέγια, δεξιά ο Πελίστρι, αριστερά ο Ταμπόρδα και στην επίθεση οι Τεττέη και Λιβάι Γκαρσία, με τον Αντίνο να μένει στον πάγκο.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Τσιριβέγια, Καμαρά, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Γκαρσία, Τεττέη.

Στον πάγκο είναι οι Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ράστοντερ.