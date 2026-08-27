Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τζένοα για τον Μόρτεν Φρέντρουπ, του οποίου την απάντηση περιμένει πλέον.

Το όνομα του 25χρονου διεθνή Δανού χαφ «παίζει» για τους Πειραιώτες τις τελευταίες εβδομάδες και τώρα έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς υπάρχει συμφωνία με την ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την Τζένοα, η οποία ζητούσε 10 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Φρέντρουπ, και περιμένει πλέον την απάντηση του παίκτη, για να δει αν θα κλείσει ή όχι η μεταγραφή.

Ο Δανός μέσος, ο οποίος είχε 2 γκολ σε 39 συμμετοχές πέρυσι, έχει συμβόλαιο ως το 2028 με τους «ροσομπλού» και αποτελεί στόχο και της Μπέτις, η οποία επίσης έχει μιλήσει τόσο με τον ίδιο όσο και με την ομάδα του.

Πλην του Φρέντρουπ, ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές και με τη Γουέστ Χαμ για τον Έντσον Άλβαρες.