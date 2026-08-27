Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League έπειτα από οκτώ χρόνια και οι αντίπαλοί της στη League Phase θα είναι οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γαλατασαράι, Κόμο και ΛΑΣΚ Λίντσερ, με το πρόγραμμα των αγώνων να βγαίνει το Σάββατο (29/8).

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας είναι ξανά στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μετά το εμφατικό 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας, εξασφάλισε ήδη περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ και από εδώ και πέρα θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό, γνωρίζοντας φυσικά πως η αποστολή της μόνο εύκολη δεν θα είναι.

Όπως και να έχει, στην Ένωση δηλώνουν αποφασισμένοι να απολαύσουν αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, αλλά και να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε κάθε αγώνα, γνωρίζοντας πλέον πως θα αντιμετωπίσουν τις Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Ντόρτμουντ (εκτός), Ρόμα (εντός), Σαχτάρ Ντόνετσκ (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Κόμο (εκτός) και ΛΑΣΚ Λίντσερ (εντός).

Το αναλυτικό πρόγραμμα, η σειρά των αγώνων δηλαδή, θα γίνει γνωστό το Σάββατο (29/8) και τα δεδομένα στη League Phase έχουν ως εξής: Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 περνάνε απευθείας στους «16», αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-24 θα αναμετρηθούν για την πρόκριση στους «16» ενώ όσες τερματίσουν από την 25η και κάτω δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Ντόρτμουντ (εκτός), Ρόμα (εντός), Σαχτάρ (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Κόμο (εκτός), ΛΑΣΚ Λίντσερ (εντός).

Οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League

1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13–14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20–21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3–4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24–25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8–9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19–20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027