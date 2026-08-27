Διευθυντικά στελέχη συμβουλευτικών εταιρειών εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποχρεώσουν το νεότερο προσωπικό να επιστρέφει συχνότερα στο γραφείο από την τηλεργασία, για να καλλιεργήσει τις ανθρώπινες δεξιότητές του, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος των τεχνικών, πρακτικών καθηκόντων.



Στελέχη από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη κατέστησε τις διαπροσωπικές δεξιότητες εξαιρετικά σημαντικές, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι ικανότητες πρέπει να αναπτύσσονται δια ζώσης.



«Αυτή η αλλαγή που είδαμε τα τελευταία χρόνια, όπου οι άνθρωποι διαμόρφωσαν τη ζωή τους για να βρίσκονται πολύ στο σπίτι, δεν είναι πια ο δρόμος προς την επιτυχία στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Sayeh Ghanbari, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών της λογιστικής και ελεγκτικής εταιρίας EY στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου θα πρέπει να μειώσουμε την ευελιξία, αλλά με στόχο να ενισχύσουμε τις ανθρώπινες δεξιότητες».

Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθά όλο και περισσότερο σε εργασίες ρουτίνας, συμπλήρωσε, ενώ οι σύμβουλοι «θα πρέπει να είμαστε καλοί σε αυτό που πραγματικά διακρινόμαστε, δηλαδή στο να είμαστε άνθρωποι… Πρέπει να είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο από τη στιγμή που τα ψηφιακά συστήματα λειτουργούν απομακρυσμένα».

Η Ghanbari ανέφερε ότι η απαίτηση για συχνότερη φυσική παρουσία από εργαζομένους που είχαν προσαρμόσει τη ζωή τους στην τηλεργασία αποτελεί «πρόκληση ηγεσίας». Ωστόσο πρόσθεσε: «Για να χτίσεις καριέρα στη συμβουλευτική και να αναπτύξεις όλες αυτές τις ανθρώπινες δεξιότητες… δεν μπορείς να το κάνεις με τόσο εκτεταμένη απομακρυσμένη εργασία». Η EY σημείωσε ότι διατηρεί τη μακροχρόνια προσέγγισή της στην ευελιξία.

Αυτές οι τοποθετήσεις αντανακλούν μια ευρύτερη αλλαγή νοοτροπίας στον εταιρικό τομέα. Μετά από χρόνια επενδύσεων σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ορισμένοι εργοδότες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία κατέστησε τη δια ζώσης συνεργασία ζωτικής σημασίας. Η Microsoft ζήτησε πέρυσι από το προσωπικό να προσέρχεται στο γραφείο τρεις ημέρες την εβδομάδα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Σάτια Ναντέλα να δηλώνει ότι η δια ζώσης εργασία είναι «ακόμη πιο σημαντική» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, υποστηρίζει σταθερά ότι οι νεότεροι τραπεζίτες πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο για να αποκτήσουν επαγγελματική κρίση. Ο κλάδος βασίζεται σε ένα μοντέλο μαθητείας, όπου οι νεότεροι παρατηρούν πώς οι εμπειρότεροι χειρίζονται τους πελάτες.

Η ανάγκη επαναφοράς της εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες

Ωστόσο, οι εταιρείες «παράτησαν» την εκπαίδευση στις ανθρώπινες δεξιότητες —περιλαμβανομένης της ενσυναίσθησης, της αφήγησης και της ηγεσίας— κατά τη διάρκεια της άνθησης της τηλεργασίας μετά την πανδημία, δίνοντας προτεραιότητα στην τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε η Ghanbari. Η EY επενδύει τώρα περισσότερο σε αυτού του είδους την εκπαίδευση, προσθέτοντας: «Πρέπει να επιστρέψουμε στο μέλλον».



Η συζήτηση αυτή διεξάγεται ενώ οι εταιρείες ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Deloitte παρέχει διακριτική ευχέρεια στις ομάδες, ενώ η EY και η PwC εφαρμόζουν πολιτικές υβριδικής εργασίας. Η KPMG πειραματίζεται με νέες προσεγγίσεις δια ζώσης εκπαίδευσης για να «ανακαλύψει ξανά» τον τρόπο που βοηθά το προσωπικό να αναπτύξει τις κοινωνικές του δεξιότητες, δήλωσε η Lisa Fernihough. «Η ταχύτητα μάθησης… πρόσωπο με πρόσωπο πρόκειται να είναι πολύ ταχύτερη από την απομακρυσμένη εργασία», σημείωσε.

Ο Callum Licence από την KPMG ανέφερε ότι οι αλλαγές καθιστούν «πιο σημαντικό από ποτέ για όσους ξεκινούν την καριέρα τους να έχουν ευκαιρίες να μάθουν απευθείας από άλλους». Στελέχη εκτιμούν ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι θα καλούνται να περνούν περισσότερο χρόνο με συναδέλφους. Το γραφείο της Boston Consulting Group στο Λονδίνο διευρύνει τις δραστηριότητες, όπως λέσχες σκακιού και αθλητισμού, για να ενθαρρύνει την παρουσία στο γραφείο.

Πρωτοβουλίες των εταιρειών για την κάλυψη των κενών επικοινωνίας

Το 2023, η Deloitte και η PwC άρχισαν να παρέχουν πρόσθετη καθοδήγηση στους νεότερους νεοσυλλέκτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρατηρώντας ασθενέστερες δεξιότητες ομαδικής εργασίας. Ο Matt Prebble της Accenture ανέφερε ότι εξέτασε την ανάγκη δια ζώσης αλληλεπίδρασης, αλλά δεν χρειάστηκε υποχρεωτικές οδηγίες, καθώς οι νέοι αναγνωρίζουν τα οφέλη του γραφείου.



Παράλληλα, η εταιρεία Azets μείωσε τις απαιτήσεις βαθμολογίας πτυχίου και συνεργάστηκε με χώρους φιλοξενίας για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων. Η εταιρεία επανεξετάζει τον χρόνο παρουσίας, ενθαρρύνοντας το νέο προσωπικό να βρίσκεται στο γραφείο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα για να ενισχύσει τις ευκαιρίες ανεπίσημης μάθησης, σύμφωνα με τους Financial Times.