Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις των δύο αδελφών του 53χρονου που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία της 44χρονης συζύγου του στη Ροδόπη, καθώς μιλώντας στο «Live News» επιχείρησαν να παρουσιάσουν τη δολοφονία ως αποτέλεσμα μιας «στιγμής», ενώ αναφέρθηκαν και στις επιλογές του θύματος.

Ένα 24ωρο μετά το άγριο έγκλημα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ ο 53χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που φέρεται να έκανε καταναλώνοντας φυτοφάρμακο.

«Έφυγε για Κρήτη, έφυγε για Θάσο»

Ο ένας από τους αδελφούς του 53χρονου, αναφερόμενος στη 44χρονη, είπε χαρακτηριστικά: «Έφυγε για Κρήτη, έφυγε για Θάσο, έφυγε από εδώ από εκεί. Δουλειά είχε στο σπίτι, άφησε τα παιδιά».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση ουσιαστικά μεταφέρει τη συζήτηση στις επιλογές και στη ζωή του θύματος, την ώρα που οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 44χρονη έχασε τη ζωή της.

Ο δεύτερος αδελφός του κατηγορούμενου επιχείρησε να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα για τον 53χρονο.

«Δεν ήταν δράστης ή δολοφόνος, αυτός κοιτούσε τη δουλειά, ήταν οικογενειάρχης», υποστήριξε.

Μάλιστα, αναφερόμενος στο γεγονός ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού, πρόσθεσε:

«Όταν είναι ένα ζευγάρι χωρισμένοι, δεν πρέπει να πάει ο ένας στον άλλον, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που έγινε, μπορεί να ήταν στη στιγμή».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για το παρελθόν της σχέσης του ζευγαριού και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί.

Η 44χρονη είχε καταγγείλει τον σύζυγό της

Η 44χρονη είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία το 2022 και είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 53χρονος είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν υπάρξει και άλλες καταγγελίες από την ίδια τη γυναίκα και τα παιδιά της για απειλές και εξύβριση. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται πλέον στο πλαίσιο της έρευνας για τη γυναικοκτονία.

Η 44χρονη, σύμφωνα με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της, επρόκειτο μάλιστα να καταθέσει αίτηση διαζυγίου μία ημέρα μετά τη δολοφονία της.

Τη σκότωσε με μαχαίρι μπροστά στο σπίτι

Το έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8), μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Ροδόπη.

Ο 53χρονος φέρεται να αιφνιδίασε τη σύζυγό του και να της επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το χτύπημα στον λαιμό και την τραχηλική χώρα προκάλεσε σοβαρή αιμορραγία, με την 44χρονη να καταλήγει μέσα σε λίγα λεπτά.

Στο σπίτι βρισκόταν η 16χρονη κόρη του ζευγαριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 53χρονος φέρεται να της ζήτησε να βγει στο αυτοκίνητο για να του φέρει κάτι, απομονώνοντας έτσι τη σύζυγό του.

Μετά τη φονική επίθεση, ο 53χρονος φέρεται να κατανάλωσε φυτοφάρμακο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι καταθέσεις των παιδιών

Στις Αρχές έχουν ήδη καταθέσει η 16χρονη κόρη και ο 19χρονος γιος του ζευγαριού. Ο 19χρονος ήταν εκείνος που μετέφερε τη μητέρα του, βαριά τραυματισμένη, στο νοσοκομείο Κομοτηνής, σε μια προσπάθεια να σωθεί. Οι γιατροί, όμως, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Ο 53χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ από τον χώρο του εγκλήματος κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η κατάστασή του θα κρίνει πότε θα πάρει εξιτήριο και θα οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών.