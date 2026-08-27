Η αγορά των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με κατακόρυφη αύξηση στις τιμές του χαρτιού υγείας, καθώς οι εμπορικές εντάσεις και οι δασμοί στις εισαγωγές από τον Καναδά —βασικό προμηθευτή πρώτων υλών και χαρτοπολτού— προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει 141 ρολά το χρόνο, κατέχοντας την πρώτη θέση παγκοσμίως, οριακά μπροστά από τους Γερμανούς με 134 ρολά ετησίως.



Ακόμη ακριβότερη πρόκειται να γίνει η καθημερινότητα για τους καταναλωτές στη Βόρεια Αμερική, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς εισέρχονται σε έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο που απειλεί να διαγράψει δεκαετίες ειρηνικών εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών.



Μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δεσμεύτηκε να απαντήσει στους αμερικανικούς δασμούς «δολάριο προς δολάριο», αποκαλύπτοντας μια λίστα με σχεδόν 900 αμερικανικά προϊόντα που θα επιβαρυνθούν με δασμούς 25% έως 50% από τις 8 Σεπτεμβρίου.



Τα προϊόντα χάρτου συγκαταλέγονται τοις άλλοις στα σκληρότερα πληγέντα, με την Οτάβα να απειλεί να επιβάλει δασμούς 25% έως 50% στο «χαρτί υγείας ή το χαρτί ατομικής υγιεινής» από τις 8 Σεπτεμβρίου ως αντίποινα για την αύξηση 50% από την Ουάσινγκτον. Παρόλο που τα αμερικανικά χαρτικά παράγονται συχνά εγχωρίως, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον πλούσιο σε ξυλεία Καναδά για τις πρώτες ύλες. Η Procter & Gamble, ιδιοκτήτρια της εταιρείας χαρτιού υγείας Charmin, δήλωσε πέρυσι ότι θα αναγκαστεί να αυξήσει τις τιμές εν μέρει λόγω των δασμών που ήταν ήδη σε ισχύ.

Οι ΗΠΑ εισήγαγαν χαρτί υγείας αξίας 328 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Καναδά το 2024, σύμφωνα με τη Διεθνή Τράπεζα, γεγονός που τον καθιστά τον μεγαλύτερο εξαγωγέα του προϊόντος στις ΗΠΑ. Μεγάλοι λιανέμποροι όπως η Costco προμηθεύονται μεγάλο μέρος των προϊόντων χάρτου από εκεί.



Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης χαρτιού υγείας, αν και διαθέτουν μόλις το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Αντίποινα με δασμούς σε αλκοόλ, γαλακτοκομικά και αυτοκίνητα

Δεν είναι όμως μόνο τα προϊόντα χάρτου που θα ακριβύνουν. Ο εμπορικός πόλεμος υπογραμμίζει τους βαθιούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, ενώ οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για τον πληθωρισμό και στις δύο πλευρές των συνόρων.



Οι αμερικανικοί δασμοί επηρεάζουν συγκεκριμένα τα καναδικά ποτά, συμπεριλαμβανομένων των δημοφιλών ουίσκι Crown Royal και Canadian Club, που βρίσκονται υπό δασμό 50%. Αν και ο Καναδάς δεν έχει επιβάλει ομοσπονδιακό δασμό στα αμερικανικά αλκοολούχα, οι περισσότερες επαρχίες έχουν εφαρμόσει δικές τους απαγορεύσεις στα αμερικανικά ποτά, σε αντίποινα για προηγούμενους δασμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε αυτές τις απαγορεύσεις ως μέρος της νομικής αιτιολόγησης για τους νέους δασμούς.

Ingraham: Are toilet paper prices going to go up?



Greer: I highly doubt that pic.twitter.com/yOo0SqVwHm — Acyn (@Acyn) August 26, 2026

Ο Κάρνεϊ ζήτησε από τους ηγέτες των επαρχιών να εξετάσουν την επιστροφή των αμερικανικών ποτών σταράφια, αν και ο πρωθυπουργός της Νέας Σκωτίας, Τιμ Χιούστον, δήλωσε στο CBC News:



«Το αν οι κάτοικοι της Νέας Σκωτίας ή οι Καναδοί θα τα αγοράσουν πράγματι όταν επιστρέψουν στα ράφια, αυτό είναι μια διαφορετική συζήτηση».

FILE – President Donald Trump speaks with Canadian Prime Minister Mark Carney, right, at a working lunch with leaders of G7 and the Middle East in Evian-les-Bains, France, Tuesday, June 16, 2026. (Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP,File)

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι νέοι δασμοί αποτελούν αντίποινα για τους καναδικούς φόρους στην αμερικανική βιομηχανία γαλακτοκομικών. Επέβαλε δασμό 50% σε σχεδόν όλα τα καναδικά γαλακτοκομικά προϊόντα, με εξαίρεση το καναδικό τυρί. Ως απάντηση, ο Καναδάς επέβαλε δασμό 50% στα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και δασμό 25% στο αμερικανικό τυρί.



Ο Καναδάς έπληξε επίσης την αμερικανική αλιεία με δασμό 25% στα αμερικανικά ψάρια και θαλασσινά, συμπεριλαμβανομένου του κατεψυγμένου αστακού. Η κίνηση ώθησε τη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς, από το Μέιν, να χαρακτηρίσει την τελευταία κίνηση του Τραμπ «ένα λάθος».

Παράλληλα, ο δασμός 25% στα καναδικά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά πρόκειται να επηρεάσει την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία βασίζεται σε καναδικά εξαρτήματα, σύμφωνα με το άρθρο του Guardian.



Ο Τραμπ απείλησε να διπλασιάσει τον δασμό στο 50% εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως την 1η Ιανουαρίου 2027. Με τις διαπραγματεύσεις στο κενό, παραμένει άγνωστο αν και πότε θα αρθούν οι δασμοί.



Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα» η εμπορική διαμάχη με τον Καναδά να επηρεάσει τους Αμερικανούς καταναλωτές, σύμφωνα με τον Τζέιμισον Γκριρ, τον Αμερικανό αντιπρόσωπο εμπορίου.