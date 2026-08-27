Στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, στην ενίσχυση της βιομηχανίας, αλλά και στις παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ζωής αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ3, υποστήριξε ότι η Θεσσαλονίκη εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, με στόχο να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερο οικονομικό και γεωπολιτικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

«Η Θεσσαλονίκη έχει μπει σε μια νέα εποχή. Είναι πρωταγωνιστής μιας νέας Ελλάδας, που κινείται με σχέδιο, όραμα και αποτελέσματα προς το 2030, με μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική, με τη βιομηχανία στο επίκεντρό της», ανέφερε.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται στην πόλη, μεταξύ των οποίων η περαιτέρω επέκταση του Μετρό, η ανάπλαση της ΔΕΘ και η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.

Στάθηκε επίσης στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο και στο Flyover, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα έργα μεταβάλλουν σημαντικά τις δυνατότητες και τις προοπτικές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, το υπουργείο χρηματοδοτεί αυτή την περίοδο 282 επενδυτικά σχέδια στη Μακεδονία, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες επενδύσεις αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 5.000 θέσεις εργασίας, με σημαντικό μέρος τους να αφορά τον βιομηχανικό τομέα.

«Θέλουμε ακόμα πιο ισχυρή τη βιομηχανία και μια οικονομία πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές, συνδέοντας την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Όπως είπε, στόχος είναι οι νέοι που γεννιούνται και μεγαλώνουν σε παραμεθόριους νομούς να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στον τόπο τους, με περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες ζωής.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο υπουργός σημείωσε ότι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής περνά τόσο μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων όσο και από τη συγκράτηση ή τη μείωση των τιμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι περίπου 1.500 κωδικοί προϊόντων έχουν ήδη ενταχθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά στις 31 Αυγούστου.

«Από τη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων, με στόχο να πρόκειται για βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης, με τιμές μειωμένες τουλάχιστον 5%», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών και αποσκοπεί κυρίως στη στήριξη των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επικαλέστηκε και στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 2,3% από τον Ιούνιο στον Ιούλιο, ενώ σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώνεται στο -0,4%.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί πως το ζήτημα της ακρίβειας έχει λυθεί, σημειώνοντας ότι «δεν θριαμβολογούμε και δεν επαναπαυόμαστε».

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στο μέτρο στήριξης για την τιμή του ντίζελ στην αντλία, το οποίο λήγει στις 31 Αυγούστου.

Όπως είπε, έχει συζητήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το ενδεχόμενο παράτασής του και εκτίμησε ότι είναι πιθανό να υπάρξει συνέχεια του μέτρου.

Η διάρκεια της παράτασης, όπως σημείωσε, θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Ερωτηθείς για τις επόμενες εθνικές εκλογές, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να εξασφαλίσει εκ νέου κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Όπως είπε, το κόμμα θα προσέλθει στις κάλπες παρουσιάζοντας το κυβερνητικό έργο και το σχέδιό του για την Ελλάδα έως το 2030.

Τέλος, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει την αμφισβήτηση κανενός κυριαρχικού δικαιώματος της χώρας.

«Είμαστε εδώ για να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα, μια παραγωγική Ελλάδα, μια ασφαλή Ελλάδα», ανέφερε.