Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία φέρνει ξανά στην επιφάνεια μια παλιά ομιλία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, στην οποία είχε περιγράψει πώς ήθελε να συνεχίσει τη ζωή της μετά τον χωρισμό της από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Οι επιλογές του Χάρι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες με όσα είχε περιγράψει τότε η μητέρα του: μια ζωή με μικρότερη έκθεση, έναν συγκεκριμένο ρόλο στη δημόσια σφαίρα και παράλληλα έντονη ενασχόληση με φιλανθρωπικές δράσεις.

Η Νταϊάνα και ο Κάρολος ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 1992. Την επόμενη χρονιά, σε γεύμα του οργανισμού Headway, η πριγκίπισσα μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να περιορίσει τις επίσημες υποχρεώσεις της.

«Στο τέλος αυτής της χρονιάς, όταν θα έχω ολοκληρώσει το ημερολόγιο των επίσημων υποχρεώσεών μου, θα περιορίσω την έκταση της δημόσιας ζωής που έχω μέχρι σήμερα».

Η Νταϊάνα δεν σκόπευε, ωστόσο, να αποσυρθεί από κάθε δημόσια δραστηριότητα. Αντιθέτως, ήθελε να διατηρήσει τη φιλανθρωπική της δράση, αλλά με διαφορετικό τρόπο.

«Δίνω μεγάλη σημασία στο φιλανθρωπικό μου έργο και σκοπεύω στο μέλλον να επικεντρωθώ σε ένα μικρότερο εύρος τομέων. Τους επόμενους μήνες θα αναζητήσω έναν πιο κατάλληλο τρόπο για να συνδυάσω έναν ουσιαστικό δημόσιο ρόλο με, ελπίζω, μια πιο ιδιωτική ζωή».

Η προτεραιότητα της Νταϊάνα ήταν ο Ουίλιαμ και ο Χάρι

Στην ίδια ομιλία, η Νταϊάνα είχε αναφερθεί στους δύο γιους της, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, ξεκαθαρίζοντας ότι η μητρότητα θα παρέμενε στο επίκεντρο της ζωής της.

Είχε χαρακτηρίσει «πρώτη προτεραιότητά» της το να συνεχίσει να τους προσφέρει «αγάπη, φροντίδα και προσοχή», αλλά και να τους μεταδώσει «μια εκτίμηση για την παράδοση στην οποία γεννήθηκαν».

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα, καθώς ο Χάρι έχει μιλήσει για τη σχέση των δικών του παιδιών, του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ, με τη Βρετανία. Παρά την αποχώρησή του από τη βασιλική ζωή και την εγκατάστασή του στις ΗΠΑ, η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της προσωπικής του ιστορίας.

Η επιστροφή του στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα έρχεται, επομένως, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Χάρι επιχειρεί να διατηρήσει δεσμούς με τη χώρα όπου γεννήθηκε, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει περισσότερο την ιδιωτική ζωή της οικογένειάς του.

Η φιλανθρωπία ως κοινό σημείο

Ένα ακόμη στοιχείο που συνδέει τις δύο πορείες είναι η φιλανθρωπική δράση. Η Νταϊάνα είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι η βοήθεια προς ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες θα παρέμενε σημαντικό κομμάτι της ζωής της.

«Τίποτα δεν μου φέρνει περισσότερη ευτυχία από το να προσπαθώ να βοηθήσω τους πιο ευάλωτους ανθρώπους της κοινωνίας. Είναι ένα καλό και απαραίτητο κομμάτι της ζωής μου, ένα είδος πεπρωμένου».

Ο Χάρι έχει επίσης διατηρήσει έντονη παρουσία στον χώρο των φιλανθρωπικών και ανθρωπιστικών δράσεων μετά την αποχώρησή του από τη βασιλική οικογένεια. Κεντρική θέση σε αυτή την πορεία έχουν οι Invictus Games, η διοργάνωση που δημιούργησε για τραυματίες και ασθενείς στρατιωτικούς και βετεράνους.

Οι Αγώνες θα επιστρέψουν στη Βρετανία, καθώς το Μπέρμιγχαμ θα φιλοξενήσει την επόμενη διοργάνωση, μετά την πρώτη τους παρουσία στο Λονδίνο.

Παράλληλα, ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έχουν επιλέξει να κρατήσουν τα δύο παιδιά τους μακριά από μεγάλο μέρος της δημοσιότητας. Οι ίδιοι έχουν αναφερθεί δημόσια στην πίεση που προκαλεί η συνεχής ενασχόληση των μέσων ενημέρωσης με την οικογένειά τους.

Η Νταϊάνα, από την πλευρά της, είχε αναζητήσει έναν διαφορετικό τρόπο να υπάρχει στη δημόσια ζωή μετά τον χωρισμό της από τον Κάρολο. Ο Χάρι ακολούθησε αργότερα τη δική του διαδρομή, απομακρυνόμενος από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, αλλά διατηρώντας επιλεγμένες δημόσιες δραστηριότητες.

Η σημερινή επιστροφή του στη Βρετανία επαναφέρει έτσι μια φράση που είχε πει η Νταϊάνα πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες: την προσπάθειά της να βρει έναν τρόπο να συνδυάσει «έναν ουσιαστικό δημόσιο ρόλο» με «μια πιο ιδιωτική ζωή».