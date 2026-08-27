Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χράντετς Κράλοβε σε «τελικό» πρόκρισης στη League Phase του Europa Conference League και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ του Ντέσερς (72′) και Νταρίντα (90’+2′).

Το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ έληξε 2-2, οπότε την πρόκριση θα πάρει όποια ομάδα νικήσει στην Τσεχία και οι «πράσινοι» κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 72′ με τον Ντέσερς.

Μετά το γέμισμα του Ταμπόρδα, ο Νιγηριανός επιθετικός έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 και η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ πήρε προβάδισμα για την πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός ήταν αγκαλιά με τη νίκη-πρόκριση, στο 92′ όμως ο Νταρίντα, μετά τη σέντρα που έγινε, έκανε το 1-1 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.