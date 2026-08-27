Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 69χρονος υπήκοος Σερβίας, στην περιοχή της Ολυμπιακής Ακτής Πιερίας.

Άμεσα ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην παραλία του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης, που υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.