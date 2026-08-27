Η Κούβα ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τα σχολεία της την 1η Σεπτεμβρίου, με την κυβέρνηση να επιβεβαιώνει ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα και μέσα μεταφοράς που εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο νησί.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο παιδιά και έφηβοι αναμένεται να επιστρέψουν στις αίθουσες διδασκαλίας, ενώ την ίδια ημερομηνία θα επαναλειτουργήσουν τα πανεπιστήμια και τα υπόλοιπα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Η υπουργός Παιδείας Νάιμα Τρουχίγιο αναγνώρισε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες θα διεξαχθούν τα μαθήματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, χαρακτηρίζοντας ως βασική “πρόκληση” τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολύωρες διακοπές ρεύματος και τα προβλήματα στις μετακινήσεις αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικές αρχές σχεδιάζουν να εφαρμόσουν πιο ευέλικτους κανόνες, προσαρμοσμένους στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής και σχολικής μονάδας. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται διαφοροποιήσεις στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, όταν οι δυσκολίες στις μεταφορές καθιστούν αδύνατη την τήρηση του κανονικού προγράμματος.

Χαλαρότεροι θα είναι και οι κανόνες για τις σχολικές στολές, καθώς οι αρχές παραδέχονται ότι δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστούν εγκαίρως στολές για όλες τις οικογένειες. Η Τρουχίγιο ξεκαθάρισε ότι δεν θα αποκλείονται μαθητές από τα μαθήματα εξαιτίας της ενδυμασίας τους και ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς να επιδείξουν ευελιξία.

Πρόσθετη δυσκολία αποτελεί η κάλυψη των κενών στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Το υπουργείο εξετάζει την αξιοποίηση φοιτητών παιδαγωγικών σχολών στη διδασκαλία, ενώ παράλληλα προωθούνται οικονομικά κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στους μαθητές που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση και αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες στην καθημερινή μετακίνησή τους προς τα σχολεία.

Η έναρξη της νέας σχολικής περιόδου έρχεται μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για το εκπαιδευτικό σύστημα. Το προηγούμενο σχολικό έτος ολοκληρώθηκε νωρίτερα σε αρκετές περιοχές εξαιτίας των ενεργειακών και υλικοτεχνικών προβλημάτων, ενώ οι διακοπές ρεύματος, οι ελλείψεις στις σχολικές μεταφορές και οι απουσίες εκπαιδευτικών είχαν περιορίσει τις ημέρες κανονικής διδασκαλίας.

Η κατάσταση στο ηλεκτρικό δίκτυο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Μόλις σήμερα, οι επαρχίες Ολγκίν, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούβα και Γκουαντάναμο αποσυνδέθηκαν από το εθνικό σύστημα ηλεκτροδότησης, έπειτα από πρόβλημα στις γραμμές μεταφοράς που έθεσε εκτός λειτουργίας τρεις θερμοηλεκτρικούς σταθμούς στο ανατολικό τμήμα του νησιού.

Η ενεργειακή κρίση έχει επιδεινωθεί σημαντικά μέσα στο 2026, με την Αβάνα να αποδίδει μεγάλο μέρος των προβλημάτων στους αμερικανικούς περιορισμούς στις προμήθειες καυσίμων, ενώ οι ελλείψεις και τα χρόνια προβλήματα των ενεργειακών υποδομών έχουν οδηγήσει σε παρατεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Παρά τις δυσκολίες, η κουβανική κυβέρνηση επιμένει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί, με τις σχολικές μονάδες να καλούνται να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές, τις μεταφορικές δυνατότητες και την ενεργειακή κατάσταση κάθε περιοχής.