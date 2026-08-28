Αστυνομικοί και διαδηλωτές ενεπλάκησαν σε επεισόδια χθες Πέμπτη σε δρόμο της κεντρικής Βολιβίας που είχαν αποκλείσει αγρότες, που διαμαρτύρονταν για την αύξηση των τιμών των καυσίμων, για πρώτη φορά έπειτα από τις μαζικές κινητοποιήσεις που τερματίστηκαν μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο στρατός.

Δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εκτόξευσαν δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών, που υπερασπίζονταν ρίχνοντας πέτρες αποκλεισμό γέφυρας στη Μαρβάν, στον νομό Μπένι, που διαρρέει ο Αμαζόνιος, κάπου 480 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τη Λα Πας.

Έπειτα από τέσσερις ώρες συγκρούσεων, οι αστυνομικοί, με προστασία των ενόπλων δυνάμεων, που όμως δεν επενέβησαν, μπόρεσαν να ανοίξουν τον δρόμο, σύμφωνα με τον Λουίς Ορτίς, επικεφαλής αξιωματικό του στρατού στην περιοχή.

Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν κανέναν απολογισμό για προσαγωγές ή τραυματισμούς. Από πλευράς διαδηλωτών, καταμετρήθηκαν πέντε τραυματίες, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αϊδέ Ιλέρα, ηγετική μορφή των παραγωγών ρυζιού που κινητοποιήθηκαν.

Αγρότες στην Μπένι προχώρησαν στον αποκλεισμό της γέφυρας προχθές Τετάρτη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για κυβερνητικό διάταγμα που διπλασίασε την τιμή του πετρελαίου ντίζελ σε χονδρικά 1,5 δολάριο το λίτρο.

Με την εξαίρεση των συγκρούσεων που ξέσπασαν την επομένη της επιβολής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα τέλη Ιουνίου, αυτά ήταν τα πρώτα επεισόδια αφότου τέθηκε σε ισχύ το μέτρο.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε την 20ή Ιουνίου από τον πρόεδρο Πας για να τερματιστεί το κύμα διαδηλώσεων που πυροδότησε η οικονομική κρίση, το οποίο παρέλυσε τη χώρα των Άνδεων για 53 ημέρες.

Η Βολιβία περνά βαθιά κρίση ως προς τον εφοδιασμό της με καύσιμα.

Τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση Πας προχώρησε στην κατάργηση της πολιτικής των επιδοτήσεων, ώστε να εγγυηθεί τον εφοδιασμό, αλλά χωρίς επιτυχία.

Πρόσφατα, αύξησε ξανά τις τιμές του ντίζελ, καθώς αποδίδει τις ελλείψεις στο λαθρεμπόριο πετρελαίου κίνησης προς άλλες χώρες επειδή η τιμή του στο εσωτερικό παραμένει –συγκριτικά– χαμηλή..